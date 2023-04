Ufficiali con ANC e multipoint gli auricolari true wireless Sony WF-C700N

Il brand giapponese Sony ha annunciato un nuovo paio di auricolari true wireless, i Sony WF-C700N, dal design ergonomico, più leggeri e compatti del passato, con diversi accorgimenti per l’audio in entrata e in uscita, curati anche nel fattore autonomia.

Sony WF-C700N pesano 4,6 grammi per unità, e sono impermeabili IPX4 a tutela dagli spruzzi e dal sudore, ma hanno anche altre virtù strutturali rispetto alla mera leggerezza. Le due unità di emissione non premono molto sul canale uditivo e sporgono poco all’esterno, minimizzando le vibrazioni. Inoltre, a paragone del modello WF-1000XM4, risultano del 37% più leggeri e del 38% più piccoli: la dieta ha coinvolto pure la custodia che, nonostante una batteria da 300mAh, è del 24% più leggera e del 10% più piccola rispetto a quella del modello menzionato.

L’esterno propone i controlli touch (anche per gli assistenti vocali Siri e Assistant), ma altre forme di gestione si possono ottenere tramite la companion app Headphone Connect, che consente anche di personalizzare i setting d’ascolto sul genere musicale o di usare l’equalizzatore a 5 colonne con profili ottenuti salvabili. L’interno alloggia driver da 5 mm con magneti al neodimio capaci di una risposta in frequenza pari a 20 Hz – 20,000 Hz (o 44.1 kHz in sampling). A migliorare l’output sonoro concorrono diverse tecnologie.

Adaptive Sound Control adatta le impostazioni audio al cosa si sta facendo e al dove ci si trova (nella fattispecie è possibile registrare dei luoghi, o avvalersi dei setting per quando si cammina, si viaggia o si aspetta). Ovviamente, c’è la cancellazione attiva del rumore, con i microfoni tutelati dal fruscio del vento durante le chiamate: qualora fosse necessario avere consapevolezza di quel che accade intorno, si potrà innestare la modalità di trasparenza ambientale qui chiamata Ambient Sound. Se invece si ascolta una traccia compressa, la tecnologia del Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) si occuperà di recuperare i dettagli di solito troncati, relativi alle altre frequenze, per avvicinare il suono a com’era in origine. Se ancora non fosse abbastanza, vi sono una funzione che adatta il suono a quella che è la forma dell’orecchio e il 360 Reality Audio per un palcoscenico sonoro molto più immersivo e coinvolgente.

La connessione avviene mediante Bluetooth 5.2 che, via futuro aggiornamento, supporterà il collegamento simultaneo a due dispositivi (Android, iOS, macOS, Windows). Sul piano dell’autonomia, spegnendo l’ANC e avvalendosi della leggera (31 grammi) custodia (caricabile in 3 ore) si arriva a 20 ore di autonomia totali, che scendono a 15 usando l’ANC. L’autonomia delle singole unità, a carica completa (1,5 ore), è di 10 ore senza ANC e di 7,5 ore con l’ANC. Grazie alla carica rapida in 10 minuti si recupera un’ora. Gli auricolari Sony WF-C700N costano 130 euro e sono previsti in 4 differenti colorazioni, ovvero in verde acqua, azzurro, bianco e nero.