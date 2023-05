Xperia 1 V: ufficiale il cameraphone top gamma di Sony

Come previsto, il brand nipponico Sony ha tenuto un evento nel corso del quale ha presentato l’atteso top gamma Xperia 1 V che, primo al mondo, è capace di ospitare un sensore “Exmor T for mobile”.

Xperia 1 V ha sia il davanti che il dietro protetti dal vetro Gorilla Glass Victus 2: la comodità e la saldezza dell’impugnatura sono garantite dalla particolare finitura sul retro e dalla leggera zigrinatura sui bordi, compreso quello destro dove il pulsante di accensione fa da scanner per le impronte digitali. Non mancano le certificazioni IP65 e IP68 per l’immunità ad acqua e polvere. Le colorazioni all’esordio sono in tutto ben tre.

Il display dell’Xperia 1 V è formato da un pannello OLED da 6,5 pollici che copre l’HDR BT.2020, con risoluzione a 1644 x 3840 pixel, 120 Hz di refresh rate, 643 PPI, secondo un rapporto d’aspetto a 21:9 ratio. Da tale schermo scudato, l’interno ospita il chipset octacore a 4 nanometri Snapdragon 8 Gen 2 con 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage ampliabile in microSD. Tale assetto riduce il consumo energetico e ciò, assieme a una migliorata dissipazione del calore, ottenuta con uno strato termodissipatore aumentato del 60%, permette alle fotocamere di operare più a lungo catturando quel che piace senza surriscaldamenti eccessivi.

Davanti c’è una fotocamera anteriore da 12 megapixel via sensore da 1/2,9″. Posteriormente, la triplice fotocamera propone un sensore CMOS stacked con struttura 2-Layer Transistor Pixel da 52 megapixel con obiettivo 24 mm eq accreditato di rendere al meglio in ogni condizione di luce le texture e i colori di scene, paesaggi e persone. C’è poi l’ultra wide via sensore Exmor RS da 12 megapixel, con apertura a f/2.2 e obiettivo a 16 mm eq., e la fotocamera zoom (85mm-125mm) via sensore Exmor RS da 12 megapixel. Il costruttore ha rimosso il sensore ToF (ma non quello per lo spettro dei colori) visto che gli algoritmi AI permettono di mettere a fuoco anche i soggetti più distanti.

Tra le funzioni vantate dall’Xperia 1 V vi è la funzione Videography Pro che permette di visualizzare contemporaneamente la sezione di chat e quindi i commenti durante i live su YouTube, mentre Product Showcase consente di spostare rapidamente il fuoco dal soggetto che parla all’oggetto che mostra. Ci sono poi vari preset cromatici, l’autofocus in tempo reale, la messa a fuoco degli occhi di un dato soggetto o persona (Real-time Eye AFiv e Real-time trackingiv) e, direttamente dalle fotocamere Alpha, i Creative Look.

Lato audio vi è il jack da 3.5 mm, due speaker stereo e, nei pressi della fotocamera posteriore, un microfono a priorità vocale che cattura nitidamente la voce di chi riprende, pure negli ambienti più affollati, caotici e rumorosi. La batteria è dell’Xperia 1 V è da 5.000 mAh e si carica rapidamente (50% in mezzora) a 30W via cavo, ma è caricabile anche in wireless e supporta la carica inversa: dopo 3 anni di uso mantiene ancora l’80% di capacità. Le connettività prevedono GPS assistito, 5G con Nano-SIM ed eSIM, Wi-Fi 6E/7 tri band (direct, DLNA), l’NFC e la microUSB 3.2. Per il sistema operativo la scelta è caduta su Android 13.

Xperia 1 V può essere comprato a Giugno al prezzo di 1.399 euro nei colori nero, argento platino e verde kaki scelti pure per il retro, con particolare finitura, della “Style Cover with Stand”, che non solo rinsalda la presa, ma permette pure di tenere il telefono agevolmente in verticale od orizzontale.