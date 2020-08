Xiaomi Mi TV LUX Transparent Edition, la prima TV trasparente prodotta in serie

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Di TV smart originali ne ho viste non poche. Modelli che si srotolano dal basso o dall'alto, apparecchi settati in verticale, qualche modello componibile dalle diagonali titaniche, e molto altro. Ero anche a conoscenza dei display trasparenti, ma una TV dotata di trasparenza prodotta in serie e pronta per essere venduta è decisamente un primato che merita una notevole attenzione: peccato che, vuoi per la personalizzazione software, vuoi per il prezzo, o per la commercializzazione in Cina, sarà ben difficile vedere la Mi TV LUX Transparent Edition in Occidente.