Xiaomi eBook Reader Pro: in arrivo il nuovo maxi ebook reader animato da Android

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Caspita. Già era parso interessante il vecchio modello ma quello nuovo ha un display molto più esteso, comodissimo per leggere i pdf e le riviste: il fatto che ci sia Android è un bene visto che molte app potranno essere usate in una sorta di modalità di risparmio energetico. Tuttavia, non è il caso di guardarci i video, che ancora stentano sui display a inchiostro elettronico. Sarebbe interessante trovarlo anche in Italia, con i dovuti adattamenti per il cloud e la piattaforma di ereading sociale (magari Anobii).