Xiaomi Book Pro 2022: ufficiali i nuovi notebook, con OLED e Intel di 12a gen

All’evento che ha visto essere svelati vari smartphone, tra cui il top gamma 12 Ultra e la Band 7 Pro, Xiaomi ha tirato fuori dal cilindro anche un aggiornato portatile Windows based, e un sistema mesh per la connessione domestica.

Certificati Intel Evo, i nuovi Xiaomi Book Pro 2022 hanno uno schermo OLED in formato 16:10 col 90% di screen-to-body: nel modello da 16 pollici è risoluto in 4K, ha un contrasto di 1.000.000:1, e la certificazione DisplayHDR 400 (quindi con luminosità di picco a 650 nits), mentre quello da 14 pollici è risoluto in 2.8K e certificato DisplayHDR 500. In ambedue le dimensioni, lo schermo ha probabilmente 60 Hz di refresh rate ma, di sicuro, la protezione Gorilla Glass 3, il 100% sul color gamut DCI-P3 e sRGB e un’elevata precisione del colore Delta-E (0,33). La webcam è in grado di eseguire videochiamate a 720p.

Di rimpetto, la tastiera, di dimensioni normali, con 4 livelli di retroilluminazione: tra le porte laterali, non manca il Thunderbolt 4 mentre, quanto a connettività senza fili, sono implementati il Bluetooth 5.2 e il Wi-Fi 6E. Per i processori, ottenendo performance complessive incrementate sino al 70% rispetto al modello precedente, si sono impiegati processori Intel di 12a gen, della serie P più parsimoniosa energeticamente della H (ma anche meno potente), con l’utente che potrà scegliere tra un Core i5-1240P e un Core i7-1260P, sempre con iGPU Intel Iris Xe, ma anche con le opzioni discrete di Nvidia GeForce, tra cui la RTX 2050 e (riservato al 14”) la MX550.

La RAM, LPDDR5, arriva a 16 GB, mentre a 512 si spinge lo storage SSD, con interfaccia PCI-E 4.0: per l’autonomia il modello da 14” ha una batteria da 56 Wh, mentre quello da 16” ne integra una da 70 Wh: in ambedue i casi il rabbocco completo sarà celere, grazie alla presenza d’un caricatore GaN da 100W. Il sistema operativo, infine, è Windows 11. In tema di prezzi, lo Xiaomi Book Pro, da 14”, va dai 5.899 yuan (845 euro) per la versione base ai 7.999 yuan (1.146 euro) per quella top. Il modello da 16 pollici invece parte da 6.499 yuan (931 euro) e arriva a 8.499 yuan (1.218 euro).

Per connettere a internet, sino a 11.700 Mbps, i device smart di casa, tra cui anche i notebook visti poc’anzi, Xiaomi ha presentato il suo Home WiFi (1.499 yuan, 215 euro), un sistema mesh con router tribanda (2.4, 5, e 5.8 GHz): di base, il sistema connette un massimo di 10 dispositivi di rete, e via mesh Bluetooth, sino a 200 dispositivi compatibili. Corredato di una porta RJ45 per la LAN 2.5G, lo Xiaomi Home WiFi può essere associato in modo rapido ai dispositivi, con un solo tocco, via NFC touch-to-connect.