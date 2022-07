Xiaomi Band 7 Pro: ufficiale la smart band per il fitness di livello superiore

Ascolta questo articolo

Tra i vari prodotti presentati da Xiaomi assieme al top gamma Xiaomi 12 Ultra, non è mancato un fitness tracker, il Band 7 Pro, che porta diverse innovazioni rispetto al predecessore base visto lo scorso anno.

Il nuovo Band 7 Pro ha uno chassis impermeabile sino a 5 atmosfere che, rispetto alla forma a capsula adottata sin dal 2014, opta per una forma quasi da smartwatch, come nel cugino Redmi Smart Band 7 Pro. Calibrato nei colori grigio scuro e oro, con cinturini con clip proprietaria, colorati in celeste, rosa, nero, bianco, verde, arancione, verde (tutti circa 7 euro), ma previsti anche con una particolare texture nelle nuance Monet Grey e Van Gogh Green (circa 8 euro).

Il display, rettangolare in verticale, è un AMOLED da 1.64 pollici risoluto a 456 x 280 pixel con 326 PPI, sensore di luce per la luminosità automatica, Display Always On, su cui ruotano oltre 180 watch face. I sensori permettono di rilevare lo stress, guidando in esercizi di respirazione, tracciano le mestruazioni, le fasi del sonno (leggero, profondo, REM), la frequenza cardiaca (con allarmi per valori troppo alti o troppo bassi) e la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2, con alert in caso di valori troppo bassi): il wearable misura anche la quantità massima di ossigeno consumato per contrazione (VO2Max).

Grazie al GPS (Beidou/Glonass/Galileo/QZSS) è possibile tracciare oltre 117 attività sportive, di cui 10 per la corsa (con tanto di allenatore), potendo sfruttare vari livelli (es. allenamento a intervalli a intensità moderata) e consultare varie metriche (come i tempi di recupero, un raffronto tra carico anaerobico e aerobico, e il carico allenante EPOC). Onde motivarsi a far bene, è possibile sfidare gli amici in merito alle calorie bruciate, ai passi fatti ogni giorno, etc, per conseguire delle medaglie.

L’NFC permette i pagamenti contactless, mentre il microfono consente di usare l’assistente vocale XiaoAI: ovviamente, via BT, non mancano le notifiche dallo smartphone. La batteria, da 235 mAh, secondo il livello di utilizzo, permette di ottenere dai 6 ai 12 giorni di autonomia. Il prezzo della Band 7 Pro sarà di 379 yuan all’esordio (54 euro), poi portati al dettaglio a 399 yuan (57 euro).