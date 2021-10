Xiaomi avvia i pre-ordini dell’elegante smartwatch Hey Watch Plus

In passato Xiaomi (reduce dal recente varo di uno smartwatch e di una smartband) ha già usato diverse volte il marchio “Hey”, in quota wearable, per proporre, con il beneficio degli schermi OLED, sia una smart band nel 2918, la Hey+, che uno smartwatch nel 2019, l’Hey Plus 1s.

Ora, col breve intervallo di un anno, in fine di 2021, Xiaomi ha riesumato il brand in questione per sfruttarlo su un nuovo prodotto indossabile, l’Hey Plus Watch, proposto in pre-ordine sul crowdfunding proprietario Youpin, al prezzo di 399 yuan (54 euro circa), con le spedizioni schedulate (in caso di proficue manifestazioni d’interesse da parte degli utenti) in un range temporale antecedente il prossimo 13 Dicembre, quindi in tempo per gli acquisti natalizi.

Hey Plus Watch ha una leggera (38 grammi) scocca in lega di alluminio, con bordi piatti in stile Apple Watch e, sotto un vetro leggermente curvo (2.5D), un AMOLED display da 1.78 pollici, con risoluzione “super retina“, su quale è possibile collocare quadranti personalizzati: secondo il costruttore, lo spazio visuale a disposizione è tale da garantire che, in ogni schermata, si possano visualizzare 72 caratteri cinesi, tal che le anteprime delle notifiche da app come WeChat e QQ possano essere consultate per intero con una sola occhiata.

Provvisto di cinturini facilmente sganciabili e colorati, l’Hey Plus Watch di Xiaomi vanta sensori dorsali per tracciare la frequenza cardiaca 24 ore su 24, senza dimenticare il tracciamento del sonno nelle sue varie fasi, e quello della saturazione dell’ossigeno nel sangue: sempre in ambito salutistico, è contemplato un sistema con esercizi guidati di respirazione.

Sul versante sportivo, lo Xiaomi Hey Plus Watch permette di seguire i progressi in 100 modalità sportive: in qualità di orologio intelligente, invece, consente i pagamenti avvalendosi della piattaforma Alipay mentre, connesso in Bluetooth con lo smartphone, permette di riceverne le notifiche per chiamate, app, e social. Chiude il quadro generale di questo indossabile il fattore autonomia, sostanziato, a carica completa via basetta magnetica, in 29 giorni in uso medio, o in 21 giorni in uso intenso.