Redmi: ufficiali lo smartwatch Redmi Watch 2 e gli auricolari tws Redmi Buds 3 Lite

Nel corso dell’atteso evento col quale ha presentato la nuova serie telefonica Note 11 comprensiva di un trittico di smartphone, Redmi ha annunciato anche il wearable Watch 2, che va a raccogliere degnamente l’eredità del comunque ottimo primo modello, presentato lo scorso anno con un buon connubio tra specifiche di tracking e prezzo, e un nuovo paio di auricolari true wireless, i Redmi Buds 3 Lite.

Come il predecessore, anche il nuovo Redmi Watch 2, impermeabile sino a 5 atmosfere, ha un form factor squadrato, volto ad assomigliare molto al nuovo Apple Watch, con gli angoli arrotondati, i bordi piatti, e un pulsante a destra (questa volta al centro e non spostato verso l’alto): rispetto al passato, quando c’era un LCD da 1.4 pollici, in questo caso si passa a un AMOLED da 1.6 pollici, risoluto a 320 × 360 pixel, “intonacato” con più di 100 quadranti, che non impatta più di tanto sulle dimensioni, come visto col peso, rimasto leggero dal basso dei suoi 31 grammi.

Sul piano della funzionalità, oltre a quelle più comuni, come la ricezione delle notifiche, i sensori dorsali permettono il tracciamento della frequenza cardiaca e la registrazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue, anche quando si dorme, per un miglior tracking del sonno. Il ritorno del GPS integrato, invece, aiuta nel tracking delle oltre 100 modalità sportive, alle quali se ne aggiungono altre 17, di livello professionale. A coordinare il tutto, all’insegna di una scheda tecnica che offre all’utente anche i pagamenti contactless via modulo NFC, bada il chipset Apollo 3.5.

Sul versante dell’autonomia, il Redmi Watch 2 promette 12 giorni di operatività media, terminati i quali è necessario rabboccarlo facendo affidamento a un dock di ricarica magnetica. Attualmente, è già possibile preordinare in Cina il nuovo wearable del sotto marchio di Xiaomi, in 3 diverse colorazioni per lo chassis (blu, bianco e nero), e 6 per i cinturini, al prezzo di 349 yuan (47 euro circa) sino al venturo 31 Ottobre: in seguito, il prezzo si ancorerà stabilmente a 399 yuan (pressappoco 53 euro).

Dal polso alle orecchie, la strada non è tanta. Redmi ha attenzionato gli amanti dell’ascolto, di telefonate e musica, attraverso un altro prodotto, gli auricolari senza fili Redmi Buds 3 Lite (noti anche come Redmi Buds 3 Youth Edition): questi ultimi, prezzati a 99 yuan (circa 13/15 euro) sono adatti allo sport per diverse ragioni, tra cui i gommini siliconici che ne rendono la calzata comoda e sicura, il design ergonomico in stile Redmi Buds 3 Pro, l’impermeabilità IP54, e il form factor in-ear (che contribuisce all’isolamento passivo dai rumori). Dotati di comandi touch, hanno driver da 6 mm, grandi visto che si tratta di unità d’emissione minuscole e leggere (4.2 grammi cadauna), e si connettono alla sorgente mediante il Bluetooth 5.2, che non impatta troppo sull’autonomia: a carica singola, i Redmi Buds 3 Lite arrivano a 5 ore di funzionamento, che si estendono a un totale di 18, grazie alla custodia (38 grammi) caricabile via microUSB Type-C.