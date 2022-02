Wireless Power: ufficiale la nuova neckband smart di Dizo by BBK

Dal Luglio del 2021, BBK Electronics, la parental company dietro marchi famosi come Oppo, OnePlus, iQOO e Realme, ha varato una sua linea di prodotti TechLife tramite l’ennesimo brand, battezzato come Dizo che, in breve tempo, si è popolato di feature phone, auricolari, smartwatch e anche di neckband. Proprio a quest’ultima fattispecie hardware attiene il nuovo annuncio di Dizo, rappresentato dalla neckband Dizo Wireless Power.

La neckband Wireless Power di Dizo gode dell’impermeabilità secondo lo standard IPX4, tal che la si possa usare durante le attività sportive e sotto le prime gocce di pioggia: di base, al suo interno sono presenti driver da 11.2 mm migliorati ulteriormente nei bassi attraverso la tecnologia algoritmica Bass Boost+, mentre a tenere a bada i rumori esterni durante l’ascolto bada l’isolamento passivo conferito dalle due unità poste nelle orecchie. Sul piano delle telefonate, invece, porta il suo contributo la riduzione del rumore ambientale, nota come ENC.

Per il controllo, la neckband Wireless Power di Dizo si affida a un pulsante multi-funzionale posto sul collare, che permette varie azioni tramite il sistema delle pressioni: una sola pressione accetta o rifiuta le chiamate, avvia o mette in pausa la musica, mentre due pressioni attivano la modalità gioco che, agendo sulla connettività Bluetooth 5.2 con la sorgente (Android o iOS), riduce del 50% la latenza, portandola a 88 ms, con vantaggi tangibili ad esempio quando si guarda un film o si gioca. Una pressione prolungata, invece, permette di rifiutare una chiamata.

Sempre nell’ottica delle funzionalità smart la Dizo Wireless Power neckband supporta lo spegnimento in automatico quando le due unità vengono fatte aderire magneticamente l’un l’altra con la conseguenza che, all’inverso, separandole, si risponde a una chiamata o si fa ripartire la musica. Corredata da una companion app, Realme Link, tramite la quale variare le impostazioni del prodotto (es. le rispondenze delle pressioni) o regolare l’equalizzazione, la neckband Dizo Wireless Power monta una batteria da 150 mAh che, caricata in 2 ore via microUSB Type-C, offre 18 ore di ascolto musicale, potendo recuperare due ore aggiuntive di funzionamento dopo appena 10 minuti di rabbocco energetico rapido.

Secondo i piani dell’azienda, sarà possibile acquistare la nuova neckband in questione, nelle colorazioni viola, verde e nero, dal prossimo 25 Febbraio, tramite lo store ufficiale e Flipkart, in India, al prezzo di 999 rupie, pari a pressappoco 12 euro.