Dizo by Realme lancia il wearable da polso Watch R e gli auricolari tws Buds Z Pro

Nel mentre il mondo hi-tech ha ruotato attorno a quel che si è svolto a Las Vegas in fatto di CES 2022, BBK Electronics ha colto l’occasione per aggiornare il listino TechLife del brand Dizo, nato da una costola di Realme, attraverso la messa in campo dello smartwatch Dizo Watch R e degli auricolari Buds Z Pro TWS.

Lo smartwatch Dizo Watch R ha uno chassis in metallo da 45 mm di diametro dall’aspetto premium, impermeabile sino a 5 atmosfere nel caso di contatto con l’acqua: sotto un vetro curvo 2.5D, il display è un pannello AMOLED circolare da 1.3 pollici, risoluto a 360 x 360 pixel, su cui barcamenarsi tra oltre 150 watchface, beneficiando di una luminosità di picco pari a 550 nits e della funzionalità Always-on-Display. Grazie ai sensori dorsali, il Watch R di Dizo attenziona la frequenza cardiaca, la qualità del sonno, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), la salute femminile (ciclo mestruale) e permette di monitorare le attività quotidiane (calorie bruciate, passi fatti, distanze coperte), senza dimenticare il focus sullo sport consentito dal tracking di 110 modalità sportive (es. ciclismo, nuoto, camminata, corsa).

Attento al benessere a 360°, come confermato dall’avviso anti–sedentarietà e dal promemoria per idratarsi, il Dizo Watch R, appoggiandosi al Bluetooth e alla rinnovata (anche nell’interfaccia) Dizo App 2.0, consente anche di osservare le previsioni meteo, di ricevere le notifiche, di controllare fotocamera e musica del telefono, di cui sfruttare il GPS nel tracciamento dei percorsi. La batteria, da 280 mAh, a carica completa (in 2 ore) promette 12 giorni di operatività.

Prezzato a 3.499 rupie (circa 42 euro), lo smartwatch Dizo R, cadenzato nelle colorazioni Classic Black, Silver Grey e Golden Pink. sarà in vendita per l’India dall’11 Gennaio tramite l’e-commerce online Flipkart.

Gli auricolari senza filo Dizo Buds Z Pro, ideati nei colori Orange Black e Ocean Blue, con gommini siliconici di 3 dimensioni, sono impermeabili IPX4 contro sudore e gocce d’acqua e leggeri (3.9 grammi cadauno): di base, appartengono al form factor in-ear, con unità leggermente angolate per aderire meglio nelle cavità auricolari, e steli per supportare i comandi touch intelligenti. Ospitano driver da 10 mm, ma traggono un plus sul pompaggio dei ritmi martellanti dall’algoritmo Bass Boost+ di tradizione Realme: la presenza di un sistema a 4 microfoni consente la cancellazione del rumore, ANC, sino a 25 decibel, potendo attivare la modalità trasparenza alla bisogna. Durante le telefonate, tornerà utile la tecnologia ENC (annullamento del rumore ambientale) mentre, in fase di gaming, sarà possibile appoggiarsi a una speciale modalità a bassa (88ms) latenza.

In tema di autonomia, anche grazie all’efficienza del Bluetooth 5.2, gli auricolari Dizo Buds Z Pro integrano microbatterie da 43 mAh che, di concerto con i 380 mAh contenuti nella custodia bi-colore, portano l’autonomia complessiva a 25 ore. L’esordio sul mercato indiano, via Flipkart, è previsto il 13 Gennaio al prezzo promozionale di 2.299 rupie (27 euro), per poi assestarsi a 2.999 rupie (36 euro).