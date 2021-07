Watch GT 2 Pro ECG e Band 6 Pro: da Huawei nuovi wearable più attenti alla salute

Nel corso dell’evento Huawei dedicato alla presentazione dei cameraphone P50 (già al top della categoria, secondo DxO Mark), non è mancata la dovuta attenzione anche ad altro hardware, tra cui due nuovi dispositivi indossabili dedicati alle attività sportive ed alla salute in generale, rappresentati dallo smartwatch Watch GT 2 Pro ECG (in Cina, dal 12 Agosto, partendo da 3.088 yuan, circa 401 euro) e dal tracker Band 6 Pro (dal 20 Agosto, in Cina, per 449 yuan o pressappoco 58 euro).

Lo Huawei Watch GT 2 Pro ECG (46,7 x 46,7 x 11,4 mm, per 52 grammi) conferma quanto di buono visto sul predecessore: il display è un AMOLED circolare da 1.39 pollici, risoluto a 454 x 454 pixel (326 PPI) protetto da un vetro zaffiro, con una cassa realizzata in titanio, la cui impermeabilità sino a 5 atmosfere ne consente l’uso, tra le circa 100 attività sportive supportate, anche nel corso del nuoto (ma non durante le immersioni).

Il processore Kirin A1 manovra vari sensori, tra cui anche uno di luce ambientale e, per l’acclimatamento in quota, il barometro, mentre il cardiofrequenzimetro si occupa di rilevare la frequenza cardiaca, e di fornire un contributo nella stima dello stress e nel monitoraggio del sonno (fasi e qualità), laddove ad un altro sensore tocca la stima della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Non mancano il GPS e la bussola per orientarsi e registrare i percorsi, il modulo Bluetooth 5.1, per interagire con lo smartphone, l’NFC per i pagamenti, e lo storage da 4 GB sul quale alberga il sistema operativo, Lite OS: equipaggiato anche con speaker e microfono, come pure col Wi-Fi, il Watch GT 2 Pro di Huawei, autonomo per una settimana di uso intenso, o per quasi due (12 giorni) di uso standard, predisposto alla ricarica wireless, si merita l’appellativo di Pro ECG, rispetto al modello “liscio”, stante la sua acquisita facoltà di registrare l’attività elettrica ed il ritmo del cuore, sì da poter avvertire l’utente di eventuali aritmie (e dell’insorgenza silenziosa di un infarto), con facoltà di effettuare (ma non in tandem col client iOS) un ECG da poter inviare al medico.

Harmony OS 2.0 resta fuori pure dal fitness tracker Band 6 Pro (43 x 25,4 x 10,99 mm, per 18 grammi), infatti animato da Lite OS. Il wearable ha una forma tipica per la categoria con, sullo chassis plasticoso (grigio mica o nero) connesso a cinturini siliconici (diversamente variopinti), un display rettangolare, AMOLED, da 1.47 pollici, sui cui visualizzare i dati delle attività tracciate (via accelerometro e giroscopio), nuoto compreso (impermeabile sino a 5 atm), quelli relative alla salute (frequenza cardiaca, grazie al cardiofrequenzimetro ottico, sonno e saturazione dell’ossigeno nel sangue), e le immancabili notifiche regalate dal Bluetooth 5.0: predisposto per i pagamenti via NFC, a decretarne un avanzamento rispetto al modello precedente – in questo caso – è il sensore che misura la temperatura corporea, quanto mai utile in periodo di pandemia da coronavirus.