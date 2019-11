Umidigi Uwatch GT: smartwatch low cost con impermeabilità e Bluetooth 5.0

Dopo il varo di due validi smartphone con multicamera, l’F2 ed il Power 3, Umidigi torna ad occuparsi di smartwatch, dopo il modello dello scorso Luglio, ampliando il suo assortimento grazie al nuovo Umidigi Uwatch GT, attrezzato anche per il monitoraggio delle attività sportive, con relativo feedback fisico.

Umidigi Uwatch GT si presenta con una forma circolare, nelle colorazioni Matte Black (nero scuro) e Midnight Green (verde notte): lo chassis, agganciato a cinturini da 47 mm, presenta due pulsanti fisici a destra, funzionali a giostrarsi tra le opzioni dell’interfaccia, e risulta impermeabile sino a 5 atmosfere: in tal modo, resistendo in acqua sino a 50 metri di profondità per 10 minuti, può essere utilizzato anche nelle attività sportive in vasca.

Grazie alle sue dimensioni, permette di integrare un comodo display da 1.3 pollici, circondato dai bordi lisci della ghiera circolare: al di sotto, sono ubicati un processore Nordic ad elevata efficienza, messo in tandem con migliorati algoritmi per il risparmio energetico, ed un modulo per il Bluetooth 5.0, capace di veicolare dati più velocemente rispetto al 4.0, con un minor impatto sull’autonomia.

Quest’ultima, affidata ad una batteria da 260 mAh, assicura potenzialmente 2 settimane, 15 giorni per la precisione, di operatività, ottemperando a un uso medio che, nello smartwatch Umidigi Uwatch GT, prevede – oltre alla consueta ricezione delle notifiche da smartphone – anche la registrazione degli sforzi compiuti in 12 attività fisiche (tra cui escursionismo, camminata, corsa, nuoto, ciclismo), in virtù della sensoristica di movimento acclusa, e del cardiofrequenzimetro, qui capace di rilevare la frequenza del battito cardiaco per 24 ore continuative.

I dati raccolti, poi, vengono instradati verso l’app fitness di riferimento, la nota Google Fit, per le dovute analisi statistiche utili a migliorare le proprie performance. Umidigi Uwatch GT può essere acquistato tramite l’e-commerce Aliexpress, con un listino di pressappoco 72 euro (79.98 dollari), e spedizioni calendarizzate a principiare dal 28 Novembre.