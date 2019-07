Umidigi Uwatch 2: ufficiale il nuovo smartwatch sportivo con display OLED

A poco meno di un anno di distanza dal varo del primo modello, ma a poche settimane dalla presentazione della prima neckband smart proprietaria, il produttore cinese Umidigi ha presentato il nuovo smartwatch sportivo Umidigi Uwatch2.

Umidigi Uwatch 2, di forma circolare piuttosto classica, ha una cassa unibody in acciaio inossidabile con resistenza a polvere ed acqua grazie alla certificazione IP67 (unico neo: la non resistenza all’acqua calda es. nelle terme o saune): la parte superiore adotta un vetro temperato 2.5D leggermente curvo ai bordi, capace di offrire un’ottima visibilità da varie angolazioni, a protezione di un display OLED a colori da 1.33 pollici, full touch. I cinturini, facilmente sganciabili e con fissaggio magnetico, sono realizzati sempre in acciaio inossidabile, con una piacevole “maglia milanese“.

La parte prettamente hardware dell’Umidigi Uwatch 2 prevede le connettività Wi-Fi e Bluetooth (per il pairing con lo smartphone), oltre al processore Nordic-Nrf52832 e a una batteria da 180 mAh: proprio quest’ultima garantisce un’autonomia che parte dai 25 giorni di stand-by e arriva a 10 giorni di uso medio, passando per 24 ore continue di monitoraggio cardiaco, ottenuto tramite il cardiofrequenzimetro posto sul dorso.

Tra le funzionalità da smartwatch standard, l’Umidigi Uwatch 2 annovera la ricezione delle notifiche (social, messaggistica, telefonate), il cambio delle watch face (usando anche una foto dello smartphone), il controllo della musica e della fotocamera (a mo’ di controller remoto) dello smartphone, un timer, un allarme intelligente, una modalità non disturbare e, persino, un sistema di allerta meteo (es. per essere avvertiti qualora le temperature entrassero in un certo range).

Tuttavia, è sullo sport che Umidigi Uwatch 2 offre il meglio di sé: in questo caso, oltre alle normali feature salutistiche (allerta anti-sedentarietà, podometro, monitoraggio del sonno e della frequenza cardiaca (massima, minima, media), è possibile anche rilevare i dati salutistici relativi a 8 diverse attività sportive, come nuoto, camminata, corsa, badminton, ciclismo, calcio, basket, e saltare la corda.

Il prezzo finale al quale è venduto (su Aliexpress) l’Umidigi Uwatch 2 è di 33.32 dollari ma, dal 15 al 21 Luglio, 500 unità saranno distribuite promozionalmente a 24.99 dollari: inoltre, nell’ambito di un concorso giveaway, assecondando alcune “missioni” (iscriversi al canale YouTube del marchio, twittare il lancio del wearable, etc), 10 fortunati utenti saranno sorteggiati per avere gratis proprio l’ambito Umidigi Uwatch 2, naturalmente color nero.