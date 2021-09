UltraGear Gaming Speaker GP9: ufficiale da LG, per i gamers, con DAC e microfono

Assieme a Philips e Jabra, anche la sudcoreana LG Electronics ha annunciato un prodotto in ambito audio, rappresentato dall’UltraGear Gaming Speaker GP9 che, pur adattandosi per compattezza allo spazio tra i piedini di un monitor della stessa serie UltraGear, funziona anche con altri brand, può esser connesso a consolle e PC via USB, smartphone e tablet via Bluetooth, mettendo in campo anche un ingresso digitale ottico.

Autonomo per 5 ore di gaming grazie alla batteria interna, l’UltraGear Gaming Speaker GP9 ha i pulsanti di controllo sul tettuccio e, frontalmente, dei pittoreschi LED RGB personalizzabili in grado di sfoggiare 16.8 milioni di colori: la dotazione di un Quad DAC (l’ES9038PRO) assicura la riproduzione audio ad alta definizione, cioè Hi-Res (come da campionamento a 768 kHz/32-bit) cui ulteriori bonus sono offerti da tecnologie e modalità varie.

Nello specifico, la tecnologia registrata 3D Gaming Sound basata sull’algoritmo Head-Related Transfer Function sintetizzabile nell’acronimo di HRTF garantisce un audio spaziale, in modo che dei suoni si possa desumere tanto la posizione quanto la direzionalità all’insegna di un surround virtuale che rende superfluo usare un paio di cuffie durante le lunghe sessioni di gaming.

Volendo queste ultime, però, è possibile approfittare del jack da 3.5 mm e, da quel momento, mettere in funzione il DTS Headphone:X che avvolge l’utente donandogli l’impressione, virtuale, di trovarsi al centro di un palcoscenico sonoro a 7.1 canali. Tipico prodotto da gaming, l’UltraGear Gaming Speaker GP9 di LG non si fa mancare anche la capacità di adattare l’output sonoro a seconda del gioco che vien caricato, col Game Genre Optimizer che mette a disposizione la Modalità FPS per captare anche i passi più furtivi nell’ambito di uno sparatutto in prima persona, o la Modalità RTS che dona quella spazialità essenziale non solo nei giochi di ruolo, ma utile anche nei giochi di corse.

Nell’UltraGear Gaming Speaker GP9 LG, prezzato a 549.000 won sudcoreani (circa 400 euro) con disponibilità anche in Europa e USA a Settembre, LG ha montato anche microfoni con cancellazione dell’eco, per rendere più chiara all’interlocutore di una chat in-game la voce del player, al di là dei suoni che possano provenire dall’ambiente o dal videogame stesso.