Ufficiali le Redmi Smart TV A32, A50 e A55 con design premium sino al 4K

Dopo le maxi smart TV dei mesi scorsi (da 98 e 70 pollici) , e l’avvio della serie X (da 50, 55, e 65”), Redmi, spin-off low cost di Xiaomi ha annunciato una nuova gamma di apparecchi televisivi intelligenti, Redmi Smart TV A, il cui scopo è quello di proporre le migliori specifiche altrimenti appannaggio dei modelli premium ad un prezzo più alla portata della comune utenza mainstream.

La nuova serie di smart TV di Redmi, destinata ad accogliere 5 diversi polliciaggi (a 32, 43, 50, 55, 65”), tutti in grado restituire l’effetto di immagini sospese complici le esilissime cornici perimetriche, sempre animati dall’interfaccia MIUI for TV 3.0, per ora è stata dettagliata nei modelli da 32, 50, e 55 pollici.

Il Redmi Smart TV A55 (disponibile da oggi, al prezzo di 1.999 yuan, ovvero di 250 euro circa) sfoggia un pannello da 55 pollici risoluto in 3840 x 2160 pixel, quindi 4K, con supporto all’HDR mentre, lato audio, è garantito l’apporto dell’enfatizzatore Mi Sound, idoneo ad assicurare un output surround stereofonico. L’interno ospita il processore MediaTek 9632, con 4 core avallati da 1.5 GB di RAM e da 8 GB di storage: sul retro, il connettore per l’antenna fa compagnia a quello audio/video, a quello per il segnale audio digitale (S/PDIF), ad una coppia di USB e ad altrettante HDMI.

Quasi uguale alla prima, la successiva Redmi Smart TV A50 (sempre dal 30 Settembre, a 1.699 yuan, pressappoco 213 euro) se ne differenzia per l’area visuale, in questa variante affidata a un pannello 4K HDR leggermente più piccolo, da 50 pollici.

Chiude, per ora, la rassegna dei modelli noti quella che, in veste di Redmi TV A32 (da oggi, 899 yuan, intorno ai 112 euro), è destinata a fare da apripista ai modelli annunciati poc’anzi. Quest’ultima, supportata sempre da 1 GB di RAM e da 8 GB di storage, integra un pannello da 32 pollici risoluto a 1366 x 768 pixel, all’insegna di uno schermo HD Ready ben supportato dalla GPU Mali-450, portata in dote dal processore, un modello con due core A53 ed architettura a 64 bit. Da segnalare che, nel modello in oggetto, lato audio risulta in auge la codifica Digital Theatre System, con supporto ai formati CD e HD.