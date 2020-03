Redmi: ufficiale una maxi TV smart ed il primo smart display del brand

Assieme al varo del top gamma economico Redmi K30 Pro, lo spin-off low cost di Xiaomi ha ufficializzato anche due ulteriori prodotti, tra cui una maxi smart TV e, quale esordio nella propria scuderia hardware, in competizione con analoghi prodotti di Lenovo e Amazon, il primo Redmi Touch Screen Speaker.

Il primo device domotico annunciato in data odierna da Redmi è una smart TV da 98 pollici, non una novità per il brand, che – per dimensioni – supera quasi quelle di un letto singolo largo 1.2 metri, e ragguaglia quelle di un tavolino da ping pong. Risoluta in 4K UHD, grazie alla presenza di 192 zone per la retroilluminazione dinamica, la Redmi Smart TV Max 98 vanta un ottimo contrasto e raggiunge l’85% di copertura sulla scala cromatica NTSC. Ad animare lato hardware il nuovo apparato per l’home theater di Redmi concorre un processore customizzato, realizzato a 12 nanometri, capace di avvalersi di 4 GB di RAM e di fluidificare le scene più concitate mediante i frame interpolati generati dalla tecnologia MEMC: lo storage, invece, arriva a 64 GB.

Secondo i progetti dell’azienda, la Redmi Smart TV Max 98 arriverà in commercio principiando dal mercato cinese, il 9 Aprile, con un prezzo di circa 2.540 euro, pari a a 9.999 yuan: onde ammortizzare l’impatto della spesa, e venir incontro alle oggettive difficoltà di montaggio e trasporto, il menzionato prezzo sarà comprensivo di una completa assistenza, dalla fase di prevendita all’installazione in casa, passando per un sopralluogo.

Redmi Touch Screen Speaker, invece, propone un display HD da 8 pollici posto sopra gli speaker protetti dalla consueta griglia: di base consente l’accesso a varie soluzioni di streaming, audio e video e, connesso con la domotica Xiaomi, anche di fungere da hub per la stessa.

Grazie alla videocamera, e al microfono, rende possibile effettuare delle videochiamate, mentre il riconoscimento facciale – individuato un bambino – carica un’interfaccia ad hoc, con contenimento della luce blu e contenuti educativi mediante piattaforme dedicate. Controllabile anche mediante i comandi touch, supporta quelli vocali impartiti al concierge Xiao Ai: Redmi Touch Screen Speaker arriverà in vendita tra qualche giorno, il 27 Marzo, prezzato in Cina a pressappoco 45 euro (349 yuan).