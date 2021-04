Ufficiali la nuova Apple TV 4K e l’inedito iMac M1

Nel mentre Tim Cook presenta gioioso la nuova colorazione viola del nuovo iPhone 12, diversi portavoce di Cupertino hanno alzato il sipario, durante l’evento Spring Loaded, su varie novità hardware, tra cui una nuova Apple TV 4K e un nuovo iMac.

Preceduta dalla nuova serie in arrivo su Apple TV+, la nuova Apple TV 4K avrà uno chassis in alluminio riciclato, atto a custodire il processore A12 Bionic (tratto dagli iPhone della generazione X), grazie al quale i contenuti 4K HDR e in Dolby Vision potranno essere riprodotti con un framerate più elevato, a vantaggio delle scene movimentate e degli sport: a tal proposito, Cupertino sfoggerà diversi contenuti ad hoc, realizzati in partnership con editori del calibro di Canal+, NBCUniversal, Fox Sports, Red Bull TV e Paramount+.

Grazie alla funzione di “color balancing“, che sfrutta il sensore di luminosità di un iPhone, si potrà usare quest’ultimo per calibrare l’apparato, qualora si notino colori poco naturali, lavorando su luminosità e saturazione: assieme alla nuova Apple TV 4K giunge a disposizione dell’utente, compatibile anche con i vecchi modelli di Apple TV 4K HD ed Apple TV, un nuovo telecomando “Siri Remote” (59 dollari se preso a parte), leggermente più spesso, un mattoncino in stile iPhone 12, con un pad centrale a rotella penta direzionale, somigliante al clickwheel degli iPod e idoneo a supportare tanto il tocco (per le gesture) quanto il click della pressione. Acquistabile a Maggio, la nuova Apple TV 4K sarà listata a 179 dollari per il modello da 32 GB, ed a 199 dollari per quello da 64 GB.

Sarà estremamente sottile, 11.5 mm, ed ecologico (stante l’impiego di alluminio, plastica, e metalli rari riciclati) il nuovo iMac M1: il nuovo computer da tavolo di Apple monta il processore Apple M1, portatore di un boost di performance dell’85%, e una GPU due volte più veloce nel caricare foto e video, visualizzati su un monitor TrueTone 4,5K (4.480 x 2.520 pixel) da 24 pollici, molto luminoso (500 nits di picco), con supporto allo spazio colore DCI-P3, e trattamento anti-riflesso nonostante la finitura lucida del vetro. Animato da macOS Big Sur, il nuovo iMac ha, per un totale di 6 altoparlanti, un tweeter e due coppie di subwoofer beneficiati dalla cancellazione delle vibrazioni, con gli algoritmi che si occupano di fornire il supporto all’audio spaziale nel Dolby Atmos, senza il pericolo che interferisca in alcun modo la rumorosità, contenuta a 10 decibel, del sistema di dissipazione, affidato a due ventoline poste nel mento in basso.

Corredato da una webcam FaceTime HD da 1080p, e da un tris di microfoni, il nuovo iMac non manca di diverse porte sul retro, tra cui quella per l’alimentazione ad aggancio magnetico, un’Ethernet LAN, e un poker di USB Type-C (due Thunderbolt): il nuovo AIO Apple sarà acquistabile nella seconda metà di Maggio a 1.299 dollari per la versione con 4 colori senza Ethernet, con Magic Keyboard priva di TouchID, un paio di Thunderbolt, animato da un processore octacore, da una GPU a 7 core, con 8 GB di RAM e 256 di storage SSD. Per 1.499 dollari si avrà diritto al modello con anche la GPU octacore, aggiuntivo di due USB 3.0, del Touch ID sulla Magic Keyboard, allestito in 7 colorazioni (argento, blu, arancione, giallo, rosa, verde, viola).