Ufficiale la nuova smart TV OLED 48X8F di Hisense

Reduce dall’annuncio Dicembrino dell’originale smartphone A7, con connessione 5G e display a inchiostro elettronico, in attesa di fornire maggiori dettagli sull’assortimento (solo accennato al CES 2021) di proiettori laser Hisense TriChorma Laser TV previsti per il 2021, il marchio cinese Hisense è tornato ad occuparsi di smart TV, con un nuovo modello OLED.

In attesa di riavviare la tecnologia LED Dual Cell, è un OLED il nuovo apparecchio televisivo smart annunciato in Giappone: la serie X8F, nello specifico, già inclusiva di un modello da 55”, si sostanzia ora in un’ulteriore iterazione, con un display da 47.6 pollici, risoluto in 3840 x 2160 pixel (UHD) secondo il rapporto a 16:9, inserito tra esili cornici (93.18 %) e con ottimi angoli visuali (178° in verticale e orizzontale).

Caratterizzata visivamente dal supporto ai principali standard HDR (HLG, HDR10, Dolby Vision), ottimizza le immagini, analizzate scena per scena, tramite il processore Neo Engine Plus 2020 che, avvalendosi dell’AI, stabilisce quale maschera di contrasto o filtri applicare, per ridurre il rumore visivo e incrementare il livello dei dettagli: lo stesso chip quadcore si occupa anche dell’upscaling in 4K e di migliorare la fluidità nei video (Smooth Motion OLED). Ad agevolare nella dissipazione del calore, come su alcune TV Sony e Panasonic, concorre una supplementare lastra in metallo.

Lato audio, la smart TV Hisense 48X8F impiega il sistema Eilex PRISM in grado di erogare un output di 72W ed i supporto al Dolby Atmos, grazie alla combinazione di quattro speaker e due tweeter, tutti da 12 watt: i contenuti vengono invece acquisiti dalle porte (tra cui 4 HDMI con CEC, ARC e anticopia HDCP 2.2, due USB una delle quali 3.0, un AV composito), dai sintonizzatori (satellitare e digitale terrestre), da smartphone/PC (Wi-Fi direct, Bluetooth), oltre che dal sistema operativo VIDAA 3.0 con preinstallati Netflix, Rakuten TV, Prime Video, e YouTube (in streaming via Wi-Fi ac, RJ45).

In grado di supportare sia Assistant che Alexa, passando per speaker ad essi abilitati, la smart TV Hisense 48X8F sarà in vendita partendo dal Giappone, a 180.000 yen, pressappoco pari a 1.430 euro.