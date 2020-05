Tuxedo Book BA15: notebook premium con Wi-Fi 6 animato da Linux

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Ottima la realizzazione del Tuxedo Book BA15: la scelta della lega di magnesio appare decisamente premium, come anche l'estetica minimale dello chassis. Il setting logico è ben bilanciato, performante, ed efficiente ed anche il comparto multimediale sembra ben presieduto: già detto della grande batteria e delle tante porte a disposizione, va osservato come il laptop, aggiungendo a poco un secondo SSD, possa anche essere configurato per un dual boot con Windows.