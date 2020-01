InfinityBook Pro 15: in arrivo il nuovo notebook premium con Linux Manjaro

La hardware house tedesca Tuxedo Computers, già nota per aver realizzato il portatile Kubuntu Focus basato sull’omonima distro di Linux, ha omaggiato anche Linux Manjaro (anche esteticamente, mediante un logo dedicato) con un ulteriore laptop professionale “open”, anti DELL XPS, battezzato col nome di InfinityBook Pro 15.

Quest’ultimo ha una scocca in alluminio, attorniata da diverse porte, tra cui un due jack da 3.5 mmm (per microfono e cuffie), una HDMI 1.4b, una miniDisplayPort 1.3, uno slot per schede di memoria, una Ethernet Gigabit LAN, un ingresso per l’alimentazione, e tre porte USB 3.1: di queste, due sono di Tipo A, mentre l’altra è una Type-C con Power Delivery, Thunderbolt 3, e Display Port.

La parte alta del corpo macchina palesa una tastiera full-size, con keycaps retroilluminati RGB personalizzabili, e touchpad con tasti del mouse disgiunti: di base, il tasto META sarà dedicato a Linux ma, in ottica personalizzazione, vi si potrà far stampare il logo aziendale e, parimenti, sarà anche possibile richiedere la stampa di una tastiera dedicata (es. al linguaggio dei Klingon di Star Trek).

Il display dell’InfinityBook Pro 15 è un pannello FullHD da 15.6 pollici, con ottimi angoli di lettura laterali (140°), distendibile di 180° via cerniera, soggetto a trattamento opacizzante anti-riflesso, leggibile anche all’aperto in quanto luminoso (300 cd / m²) e ben contrastato (700: 1). Nella cornice alta spicca la presenza di una webcam da 1 megapixel con microfono mentre, lato audio, apporteranno il loro contributo due altoparlanti stereo.

Sul versante della potenza elaborativa, scenderanno in campo processori di 10a generazione Intel, della serie U, a scelta tra gli i5-10210U e gli i7-10510, sempre a 4 core e con 8 threads, abbinati alla GPU Intel UHD Graphics 620: la RAM (DDR4 SO-DIMM da 2666 MHz) può arrivare a 64 GB massimi, laddove a 2 TB può spingersi l’hard disk SSD (un Samsung EVO Plus NVMe). In futuro, è previsto anche l’arrivo di una variante AMD Ryzen, molto richiesta, quando vi sarà la sicurezza di avere a disposizione tutti i driver compatibili necessari.

Abilitato alle connettività senza fili, mediante modem per il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 5.0 dual mode, l’InfinityBook Pro 15 disporrà di una batteria da 54 Wh, con possibilità di settare il range di ricarica (es. dal 40% al 95%) per evitare il logoramento della stessa, e autonomia stimata in 12 ore. Il sistema operativo, come detto, sarà Linux Manjaro, con il team di sviluppo di quest’ultimo che si occuperà di garantire la massima compatibilità con l’hardware menzionato, gran parte del quale sarà facilmente sostituibile dall’utente senza che si invalidi la garanzia.