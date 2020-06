Tronsmart Glary Alpha: in saldo le nuove cuffie da gaming con LED e adattatore a Y

Nei giorni scorsi, il noto e-commerce Aliexpress di Jack Ma ha inaugurato un evento (summer sale 618) dedicato ai saldi estivi e, tra i vari brand che hanno partecipato all’iniziativa, oltre a Blackview (con il BV6300 Pro promozionato a 417.99 euro e l’A80 proposto a 339.99 euro), non ha mancato di essere presente la cinese Tronsmart che, scontati gli auricolari (con processori Qualcomm) TWS Onyx Ace e Free, ha ufficializzato, in offerta lancio, le nuove cuffie da gaming Tronsmart Glary Alpha.

Queste ultime risultano molto comode da indossare, grazie ad un archetto ala volante che impedisce alle stesse di esercitare una pressione eccessiva sul capo, per una sensazione di leggerezza anche durante le prolungate calzature: i driver dinamici da 50 mm (impedenza a 32Ω) abbracciano l’intero arco delle frequenze (20 – 20000 Hz), per un output corposo e dettagliato che offre una maggior impressione di immersività nello scenario sonoro del gioco.

Sempre nell’ottica di assicurare una buona performance videoludica, le cuffie Tronsmart Glary Alpha implementano un microfono direzionabile a 360° che contribuisce anche a supportare una tecnologia di cancellazione del rumore, per neutralizzare eventuali disturbi ambientali.

La connessione delle cuffie avviene mediante un cavo, lungo il quale è posizionato un telecomandino multifunzione (per regolare il volume, silenziare il microfono, accendere o spegnere i LED RGB sui padiglioni in memory foam), terminante con un adattatore a Y che si biforca in una USB e un jack da 3.5 mm: in tal modo, l’accessorio risulta compatibile e appaiabile a dispositivi di vario genere, come smartphone, tablet, notebook, computer, e consolle (Sony PS4, Microsoft Xbox, ma anche Nintendo Switch).

Attualmente, le cuffie da gaming Tronsmart Glary Alpha sono acquistabili, sino al 21 Giugno, e per soli 472 esemplari, al prezzo di 29.99 dollari (26.50 euro circa), con uno sconto del 50% su quello che, successivamente, sarà il prezzo finale (59.98 dollari, o 53 euro).