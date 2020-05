Tronsmart Onyx Free: nuovi auricolari true wireless con sanificazione incorporata

Tronsmart, giovane azienda cinese molto nota per i suoi accessori hi-tech dal buon rapporto qualità/prezzo, dal suo quartier generale nella valle dello Shenzhen, ha annunciato un nuovo modello di auricolari senza fili, i Tronsmart Onyx Free che, oltre alla specifica dell’essere true wireless, vantano anche la peculiarità di essere in grado di auto-igienizzarsi.

Impermeabili (IPX7), e quindi utilizzabili anche sotto la pioggia, a contatto col sudore, o dopo esser stati lavati in acqua corrente, gli auricolari Tronsmart Onyx Free implementano un processore Qualcomm QCC3020 grazie al quale mutuano una connettività Bluetooth (con codec AAC, SBC, aptX) energeticamente efficiente, stabile (sia verso la fonte che da auricolare ad auricolare), ed a “bassa latenza“.

La qualità sonora, negli auricolari Tronsmart Onyx Free, è caldeggiata dalla presenza di driver da 6 mm, ben attenti ai bassi, con l’output sonoro calibrabile a piacimento, nelle frequenze, mediante il contributo del Digital Signal Processor (DSP). Onde assicurare anche delle chiamate molto chiare e nitide, sfrontate dei fastidiosi rumori ambientali, non manca una tecnologia cVc di cancellazione del rumore.

In termini di controllo, per la gestione della musica, della riproduzione musicale, del volume, e per il ricorso all’assistente telefonico di riferimento, i Tronsmart Onyx Free utilizzano interruttori Panasonic grazie ai quali il comfort è accresciuto, posto che trasmettono il comando necessitando di una minor pressione.

Secondo il costruttore, gli auricolari true wireless Tronsmart Onyx Free, utilizzabili anche uno per volta o ciascuno connesso a uno smartphone differente, assicurano un’autonomia di 7 ore, potendone guadagnare altri 2 dopo appena 5 minuti di ricarica rapida: grazie alla custodia, soggetta a ricarica via microUSB Type-C, l’autonomia complessiva sale sino a 35 ore massime (ovviamente, tenendo conto del volume tenuto) e, in più, grazie alle lampade UV di cui è dotata, si ottiene (in 60 secondi) la sanificazione del prodotto.

L’esordio sul mercato dei nuovi auricolari Tronsmart è previsto per oggi, 25 Maggio, mediante una vendita promozionale (coupon ONYXFREE) su Geekbuying, al prezzo di pressappoco (cambio alla mano) 31.50 euro (34.99 dollari).