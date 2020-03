Onyx Ace: Tronsmart annuncia gli auricolari true wireless ispirati agli AirPods

Messi da parte gli auricolari true wireless Spunky Beat, oggetto di un buon successo presso i consumatori, la cinese Tronsmart ha avviato la commercializzazione di un nuovo modello di auricolari senza fili, gli Onyx Ace che, però, puntano su un design differente, veracemente ispirato a quello degli ambitissimi AirPods di Apple.

Tronsmart Onyx Ace, definiti “semi in-ear“, ovviano alla pressione tipica esercitata dal formato in-ear, caratterizzato da ugelli con gommini calcati nelle cavità auricolari, tramite le classiche stanghette che li mantengono ancorati alle orecchie: dotati di Bluetooth 5.0 per collegarsi agli smartphone anche a 10 metri di distanza, mediante il chip Qualcomm QCC3020 beneficiano del codec aptX che assicura una bassa latenza ottima per il gaming.

Assieme al menzionato chip, le unità degli auricolari Onyx Ace alloggiano driver da 13 mm, ideali per l’esaltazione dei bassi nel range generale delle frequenze: in fase di conversazione, invece, apportano il loro contributo i 4 microfoni, due per unità, che si occupano di ridurre automaticamente i rumori di fondo per assicurare una voce cristallina e ben nitida anche negli ambienti più affollati e caotici.

Dotati dei canonici controlli touch sulle superfici esterne, per regolare il volume, gestire le chiamate o la riproduzione musicale, chiamare in causa il concierge virtuale, i Tronsmart Onyx Ace vantano un’autonomia di 5 ore, tenendo il volume a metà, grazie anche al risparmio energetico che disattiva la riproduzione musicale quando tolti dalle orecchie. Ricorrendo, poi, alla custodia di ricarica, l’autonomia complessiva raggiunge le 24 ore.

Abitualmente, gli auricolari Tronsmart Onyx Ace sono prezzati, presso Aliexpress, con spedizione gratuita verso l’Italia, a 54.21 euro ma, grazie a una promo, i primi 1.000 che effettueranno l’acquisto il 10 e l’11 Marzo, beneficeranno di un pacco regalo e di un prezzo scontato (26.7 euro), che sostanzialmente dimezzerà il prezzo dei Tronsmart Onyx Ace.