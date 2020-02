Tronsmart Spunky Beat vs. Xiaomi AirDots: quali sono le migliori?

L’anno scorso, il mercato degli auricolari TWS è improvvisamente esploso. Ci sono molte aziende che hanno iniziato a fare auricolari di questo tipo. Le cuffie più famose sono le Apple AirPods e Xiaomi Redmi Airdots. Le prime sono le più costose, mentre le seconde sono le più economiche sul mercato. Come è noto, Xiaomi è sempre famosa per le sue alte prestazioni, ma un ottimo rivale potrebbe essere rappresentato dalle Tronsmart Spunky Beat.

Il prezzo di acquisto tra le due è assolutamente identico. Le Airdots utilizzano Realtek che è il chip di classe media. Il Tronsmart Spunky Beat utilizza il chip Qualcomm che è di fascia un po’ più alta. Al momento, ci sono tre principali soluzioni di chip sul mercato. Il più economico è Jieli, seguito da Realtek, e poi il migliore è Qualcomm. Quindi, da questo punto, Tronsmart Spunky Beat guadagna 1 punto.

Tronsmart contro Xiaomi: chi vince?

Il chip Qualcomm porta agli auricolari una latenza più bassa, una connessione più stabile e un suono a risoluzione più elevata. Entrambi gli auricolari utilizzano Bluetooth 5.0 ma, con il chip Qualcomm, Tronsmart Spunky Beat ha una connessione migliore. Parlando del suono, persone diverse hanno una comprensione diversa in base al proprio stile musicale preferito. Ma se si parla della qualità del suono, bisogna considerare le specifiche tecniche come riferimento.

Xiaomi Redmi Airdots supporta file AAC e SBC, mentre Tronsmart Spunky Beat supporta aptX e AAC e SBC. AptX fa un lavoro migliore nel comprimere e decomprimere la musica e consuma meno batteria. AptX introduce anche un ritardo minore rispetto ad altri codec, il che è utile se si indossano le cuffie wireless mentre si guardano video o si gioca su uno smartphone o tablet. Se da un lato può sembrare un vantaggio, il rovescio della medaglia è che l’audio aptX è solo per quei dispositivi Android compatibili.

Xiaomi Redmi Airdots supportano la cancellazione dei rumori DSP, mentre Tronsmart Spunky Beat supporta sia cVc 8.0 che DSP. L’annullamento del rumore DSP si riferisce all’annullamento del rumore di sottofondo durante la riproduzione di musica, mentre cVc 8.0 si riferisce all’eliminazione del rumore quando si parla al telefono in modo che il destinatario possa sentire la voce dell’interlocutore più chiaramente. Entrambi gli auricolari hanno un design a forma di uovo. Tronsmart Spunky Beat ha una cinghia sospesa integrata che è più comoda quando si vuole appendere la custodia. Può essere appesa anche a mo’ di portachiavi.

Per la porta di ricarica, Xiaomi Redmi Airdots supporta l’ingresso micro USB, mentre Tronsmart Spunky Beat supporta il Type-C e dispone di un cavo di ricarica integrato che consente di ricaricare gli auricolari ovunque senza portare il cavo. Si può scegliere di caricare gli auricolari tramite il cavo USB integrato o la porta di ricarica Type- C per una ricarica rapida.

Entrambi gli auricolari supportano l’assistente vocale e sono waterproof. Tronsmart Spunky Beat ha anche un indicatore della batteria per la custodia di ricarica. L’autonomia è la vera differenza: mentre le cuffie Xiaomi durano circa 12 ore, le Tronsmart ne durano 24.