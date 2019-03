Redmi AirDots: ecco i primi auricolari true wireless dello spin-off economico di Xiaomi

Nel corso della conferenza con cui è stato lanciato il nuovo smartphone Redmi 7, Lu Weibing, vice presidente di Xiaomi nonché general manager dello spin-off low cost della stessa, ha annunciato il varo di un intero ecosistema di prodotti smart (dotati di intelligenza artificiale, quindi AIoT) al cui interno figurano anche le nuove cuffiette true wireless Redmi AirDots.

Dopo l’esibizione di un’iper economica (circa 100 euro) lavatrice smart (Redmi 1A), capace di caricare dall’alto sino ad 8 kg di abiti per lavarli con 10 programmi controllabili via comandi vocali e app, il clou dell’evento Redmi si è sostanziato nelle più interessanti (per l’utente medio) cuffie senza fili Redmi AirDots.

Queste ultime, piccole (26.65 x 16.4 x 21.6 mm) e leggere (4.1 grammi cadauna), con un design che ricalca quello delle “cugine” Mi AirDots, si avvalgono di un processore Realtek 8763 e, per connettersi con lo smartphone, del Bluetooth 5.0, grazie al quale il consumo energetico della loro batteria (40 mAh per auricolare) si mantiene basso, permettendo di ottenere 4 ore di autonomia, estendibili ad un totale di 12 grazie alla custodia di ricarica, a sua volta dotata di una batteria (da 3.000 mAh) grazie alla quale i Redmi AirDots tornano pienamente operativi dopo 1.5 ore di “riposo”.

La qualità sonora, erogata tramite driver 7.2 mm, è ottenuta con un chip per la riduzione del rumore (DSP), in virtù del quale è possibile adoperare i Redmi AirDots anche per le telefonate, certi di una buona riduzione delle interferenze acustiche ambientali. Il controllo delle funzionalità (accensione/spegnimento, richiamo dell’assistente virtuale proprietario XiaoAI o di Siri, messa in pausa delle canzoni, etc) viene ottenuto grazie ai controlli touch abilitati su una delle due unità.

La commercializzazione dei nuovi auricolari true wireless Redmi AirDots partirà dalla Cina, il prossimo 9 Aprile, a pressappoco 13 euro, desunti dal listino ufficiale di 99 yuan.