TIMVision Box Atmosphere: ufficiale il nuovo set-top-box per il multimediale

Facendo seguito al modello già inserito a catalogo nei mesi scorsi, l’operatore telefonico TIM ha ufficializzato un nuovo set-top-box, per la fruizione dei contenuti multimediali, col nome di TIMVision Box Atmosphere, attualmente disponibile in modalità a noleggio, versando un ammontare di 7 euro al mese.

Più alto che in passato, il nuovo TIMVision Box Atmosphere ha un rivestimento perimetrico in tessuto e un tettuccio in nero opaco: all’interno, grazie alla collaborazione della francese Sagemcom, il sistema comprende un processore Broadcom 72180 con 4 GB di RAM e uno storage da 32 GB, espandibile via microSD, interfaccia presente assieme a una porta HDMI per il collegamento con la TV, a due USB 2.0, e a una RJ45 per l’Ethernet. Ad internet, il sistema si connette anche senza cavo, tramite il Wi-Fi 6.

Capace di supportare la risoluzione 4K HDR e FullHD, con un audio erogato da un sistema targato Bang & Olufsen e con il supporto del Dolby Atmos, il nuovo TIMVision Box Atmosphere attinge ai contenuti tramite varie fonti: oltre alle succitate microSD e USB, è possibile avvalersi del decoder per il digitale terrestre (DVBT2, tal che non sia necessario comprarne uno a parte o cambiare la TV), o sfruttare i contenuti offerti in streaming.

In questo caso, torna utile il palinsesto messo a disposizione da TimVision (in fase di attivazione nei negozi TIM, si versano 9.99 euro e poi, per fatturazione e pagamento, si riceve una SIM che non dà luogo a costi ricorrenti), quello costituito da TimGames / TimMusic, o quanto suggerito da altre piattaforme installabili (dal Play Store, disponibile grazie al sistema operativo Android TV), tra cui Disney+, DAZN, Infinity+, Netflix, e Prime Video.

Per il controllo, è possibile usare il telecomando con finitura dorata mentre, per la ricerca dei programmi, si possono adoperare i comandi vocali verso Assistant, funzionanti anche a TV spenta, senza che sia necessario “parlare” al telecomando, grazie al disattivabile (per una questione di rispetto della privacy) microfono incluso nel set-to-box.