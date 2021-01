TicWris GTX: ufficiale la smartband con display esteso in stile Honor Band 6

Abituata a realizzare smartwatch dalla foggia alquanto originale, come nel caso dei TicWris Max e GTS, il brand cinese TicWris ha di recente lanciato una smartband, la TicWris GTX che, stante l’adozione di un display ampio, simula in tutto l’approccio tipico degli orologi intelligenti, pur rimanendo nell’ambito più discreto dei fitness tracker da polso.

Ispirato nel design alla rivale Honor Band 6, la TicWris GTX propone un display curvo da 1.91 pollici, full touch e a colori, risoluto a 320 x 170 pixel, con vetro 3D e tecnologia in-cell per una miglior leggibilità all’aperto: all’uso outdoor concorre anche l’impermeabilità IP68 contro acqua e polvere, concessa allo chassis, collegato al polso tramite un cinturino non removibile, in TPU, nelle colorazioni argento o nero. Il dorso reca il sensore ottico per il cardiofrequenzimetro.

Beneficiato dal Bluetooth 5.0 (portato in dote dal processore RTL8762c assistito da 128 KB di RAM e da 128 MB di storage), una volta connesso con uno smartphone Android (dal 5.1) o iOS (dal 9.0), è possibile controllarne la fotocamera, o visualizzarne le notifiche in relazione a mail, chiamate, e social app: sempre allo smartphone, via companion app FFIT, è affidata la sincronizzazione e l’analisi dei dati raccolti.

Di suo, la fitness band TicWris GTX mostra gli avvisi che ricordano di bere o di prendere le pillole, il contapassi, i dati della frequenza cardiaca o della qualità del sonno (registrato automaticamente, con durata del sonno leggero e di quello pesante). Ovviamente, essendo un wearable sportiveggiante, non manca il tracciamento, in questo caso, di ben 9 attività sportive.

Per il fattore autonomia, la smartband TicWris GTX, già acquistabile in offerta lancio sugli importatori asiatici Gearbest (30,97 euro) e Bangood (30,51 euro), monta una batteria da 300 mAh, con carica in 2 ore tramite i pogo-pin magnetici sul dorso: a rabbocco ultimato, il wearable assicura 30 giorni in stand-by, ma solo 10 o 7 con un impiego standard.