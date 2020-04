TICWRIS GTS: in promo lo smartwatch elegante, per lo sport, con termometro

Ad oggi, sono senza dubbio gli AirPods di Apple l’indossabile più clonato al mondo. Tuttavia, nel mondo del wearable, di recente anche allo smartwatch Amazfit GTS di Huami è toccata la medesima sorte, con la comparsa del nuovo TICWRIS GTS, simile sia nel look, squadrato, che nella denominazione scelta dal costruttore asiatico (già autore dello smartphone da polso TICWRIS Max).

TICWRIS GTS ha un display da 1.3 pollici, di tipo TFT, leggibile alla luce del sole in quanto senza troppi riflessi (OGS), con una leggera curvatura (2.5D) lungo i quattro lati del perimetro, sotto il quale si cela un processore Nordic 52832 (32 bit, a 64 MHz) coadiuvato da 64 KB di RAM e 512 KB di storage, con un chip Bluetooth 4.0 per la connessione con lo smartphone, con cui sincronizza i propri dati, da cui riceve le notifiche e di cui controlla da remoto la fotocamera. La batteria, da 160 mAh, garantisce 20 giorni in stand-by ma, caricata del tutto, in 1/2 ore, assicura 5 giorni di piena operatività sul campo.

Di base, TICWRIS GTS, oltre alle feature smart in join con lo smartphone, annovera anche funzioni proprietarie, come i promemoria, le previsioni meteo, il conteggio dei passi, delle distanze e delle calorie bruciate.

Sul versante salutistico dà il meglio di sé grazie al cardiofrequenzimetro, capace di rilevare la pressione del sangue, il battito del cuore, e di stimare (via infrarossi proiettati sui capillari) il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (indice di stress, cattivo riposo, o problemi più seri), senza dimenticare un contributo anche nel monitoraggio del sonno. Come nel caso della fitness band Baakey T1, il wearable in oggetto permette anche di stimare (con appena 10 secondi di misurazione) la temperatura corporea, per individuare l’eventuale insorgenza della febbre.

Trattandosi di uno sportwatch, seppur elegante, il TICWRIS GTS è attrezzato per registrare le prestazioni, in ottica multi-sport, su 7 attività sportive (tra cui corsa outdoor e indoor, camminata, tapis, arrampicata, ciclismo) compreso il nuoto (essendo impermeabile IP68). Attualmente, TICWRIS GTS può essere acquistato presso Gearbest, al prezzo di 27.84 euro, con uno sconto del 18% sul prezzo finale, pari a 33.83 euro.