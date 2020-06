TicPods ANC: da Mobvoi gli auricolari tws con cancellazione attiva del rumore

Mobvoi, leader cinese nel ramo dell’intelligenza artificiale e dei comandi vocali, messo il proprio know how al servizio delle tecnologie indossabili (tra cui lo smartwatch TicWatch Pro 2020), è impegnata anche nel campo degli accessori earable, con diversi cloni degli AirPods, tra cui i TicPods 2 e 2 Pro presentati lo scorso Ottobre: all’offerta in questione vanno ad aggiungersi i nuovi TicPods ANC, destinati a battagliare con gli altrettanto convincenti ed accessibili FreeBuds 3i di Huawei.

Mobvoi TicPods ANC (5 grammi di peso) abbandonano il modello AirPods optando, grazie a gommini siliconici disponibili in varie misure, per il formato in-ear, che assicura un isolamento passivo dall’ambiente.

Dotati di driver da 13 mm, migliorano l’output sonoro, oltre che in virtù del Bluetooth 5.0, stabile anche a 10 metri di distanza, grazie al connubio hardware/software che consente di beneficiare, via pressione (2 secondi) della superficie esterna, della cancellazione attiva del rumore (sino a 35 dB) assicurata dalla “Quiet Mode“, con annessa possibilità di ascoltare i suoni ambientali (previo passaggio alla “Sound-Passthrough Mode”).

Pur essendo abilitati all’utilizzo mono, per musica e telefonate, passano all’assetto binaurale (stereo) con facilità, semplicemente estraendo la seconda capsula dalla custodia: certificati IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua, conservano i comandi touch esterni, per gestire le telefonate, la musica, e il ricorso a Siri o Assistant, ma non supportano il cambio del volume sfiorando l’asticella d’appoggio.

Sul versante dell’autonomia, le batterie da 50 mAh per unità assicurano ai Mobvoi TicPods ANC 4.5 ore di funzionamento, che salgono a 5 optando per la modalità “ANC-Off”, che spegne la cancellazione attiva del rumore: ricorrendo alla custodia (42 grammi), con batteria da 400 mAh caricabile via Type-C in 1.5 ore, guadagnano 2.5 ricariche, per un totale di 21 ore di attività, prima del successivo rabbocco da 0 a 100 (in 60 minuti). Mobvoi TicPods ANC saranno in vendita dal 10 Giugno, sul sito ufficiale, a 89.99 euro ma, ricorrendo sin da ora ai pre-ordini, si beneficerà di uno sconto del 10%, pagandoli solo 80.99 euro.