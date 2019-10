Mobvoi TicPods 2 e TicPods 2 Pro: ancora più smart per sfidare gli AirPods

Mobvoi, azienda cinese con sede a Pechino specializzata nel realizzare smartwatch eleganti e di elevato profilo tecnologico (i TicWatch), ha colto l’occasione per una nuova sortita nel mondo degli auricolari true wireless, proseguendo la tenzone intrapresa contro gli AirPods di Apple con i TicPods Free, grazie ai nuovi Mobvoi TicPods 2 e Mobvoi TicPods 2 Pro.

Dal punto di vista estetico, i due nuovi auricolari true wireless cinesi, impermeabili contro sudore e schizzi d’acqua (IPX4), sono identici e, in più, condividono gran parte delle specifiche e delle funzionalità: annoverano driver dinamici da 13 mm che forniscono un primo impatto positivo sull’audio, ulteriormente affinato avvalendosi della tecnologia CVC di riduzione del rumore messa a disposizione da Qualcomm. Anche il Bluetooth, con la sua 5° generazione, offre un valido contributo all’ascolto di musica e telefonate, sia mediante il supporto ai codec AAC e aptX, che tramite un segnale sempre stabile (anche a lunghe distanze), con bassa latenza, e notevole risparmio energetico.

Proprio quest’ultimo fattore permette dalle batterie da 30 mAh di esaltarsi, garantendo 4 ore di autonomia nel modello TicPods 2 standard, e 5 nella variante 2 Pro: al momento del bisogno, torna in aiuto la ricarica magnetica garantita dalla custodia che, pur più compatta (del 42% rispetto al modello precedente), grazie alla propria batteria da 390 mAh, porta a 20 le ore totali d’autonomia dei TicPods 2 Pro, ed a 23 quella dei TicPods 2 in versione standard.

La ragione di tale differenza è presto detta. Il controllo della musica, delle telefonate, e degli assistenti vocali (Siri/Assistant, in alcuni casi messi in condizione di rispondere in autonomia alle telefonate) rimane affidato alle gesture ed ai tocchi sulle superfici touch esterne ma, per chi desiderasse qualcosa di più intuitivo e dalla curva di apprendimento più rapida, il modello di Mobvoi TicPods 2 Pro annovera anche un giroscopio esa-assiale che, in pratica, registrando i movimenti del capo, permette di rispondere alle chiamate annuendo (capo verso il basso) o di riagganciare scuotendo il capo un paio di volte (in senso di diniego).

Capaci di essere utilizzati, a suon di comandi vocali, anche per gestire gli elettrodomestici smart in ambito domotico, gli auricolari true wireless Mobvoi TicPods 2 e 2 Pro, in attesa di un’auspicata disponibilità internazionale in tempo per Natale, esordiranno nel mercato cinese ove, dal 1° Novembre, saranno in vendita con l’opzione tra le colorazioni rosa, blu, e bianco, al prezzo di – rispettivamente – 89/102 euro (699/799 yuan).