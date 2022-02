Teclast F7 Plus 3: in promo il nuovo notebook low cost con supporto a Windows 11

Venendo meno all’andamento biennale che aveva assunto l’aggiornamento della serie di notebook F7 Plus iniziata nel 2019 e proseguita poi nel 2021, il brand cinese Teclast ha annunciato il successivo laptop Teclast F7 Plus 3.

Il quasi ultrabook (nel peso, pari a 1.3 kg) Teclast F7 Plus 3 ha uno chassis col retromonitor in metallo: lo schermo, contenuto tra cornici di 6 mm, vanta un pannello dall’elevato screen-to-body diagonalizzato a 14 pollici, con ampi angoli di visuale (IPS), risoluzione FullHD /1920 x 1080 pixel), e webcam da 1 megapixel. La sezione multimediale si completa con due speaker stereo, saggiamente collocati nella griglia posta sopra la tastiera e non come spesso accade sotto il notebook.

Il corpo macchina presenta, ai lati, molte porte, con a destra lo slot per le microSD, il mini-jack da 3.5 mm e una USB 2.0 mentre, a sinistra, si trovano l’ingresso per l’alimentazione, una microHDMI e una USB 3.0. La zona per la digitazione è impersonata da una tastiera non retroilluminata, ma di dimensioni piene (full-sized), con tasti leggermente concavi e da 21 mm di passo per accogliere bene le dita, scongiurando il pericolo che nella digitazione veloce di vadano a intercettare altri caps. Davanti, spicca il touchpad ingrandito del 20% rispetto alla scorsa generazione, qui dimensionato quindi a 125mm x 78 mm.

L’interno del Teclast F7 Plus 3 ospita un processore adatto a eseguire il Windows 10 preinstallato, ma capace di supportare anche l’aggiornamento a Windows 11: si tratta del quadcore a quattro threads, con litografia a 14 nanometri, Intel Celeron N4120, di 8a generazione, della famiglia Gemini Lake, attrezzato con la scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600 in grado di eseguire la decodifica dei video in 4K@60fps a 10-bit. Dal lato delle memorie, invece, sono presenti 8 GB, di tipo LPDDR4, per la RAM e 256 GB di storage SSD, facilmente sostituibile con un’archiviazione a stato solido di capienza maggiore. Non mancano, ovviamente, le connettività senza fili, consentite dalla scheda di rete che assicura, in tal senso, il Wi-Fi ac dual band e il Bluetooth 4.2.

Ideato nella colorazione grigio scura, il notebook Teclast F7 Plus 3 può essere acquistato anche su Amazon Italia, al prezzo di 399.99 con consegna in un giorno: rivolgendosi all’importatore Bangood, però, è possibile ottenerlo, con spedizione dalla repubblica ceca, al prezzo promozionale di 307.98 euro, con sconto del 19% sul prezzo abituale, pari a 378.38 euro.