TCL: ufficiali le smart TV iFFalcon K61 in 4K con HDR10 e Dolby Audio

TCL, uno dei principali brand mondiali per vendita di apparecchi televisivi, assieme a Samsung ed LG, col proposito di fronteggiare al meglio la locale concorrenza di Xiaomi, Nokia, Motorola, e OnePlus, tramite la sotto-marca iFFalcon, ha ufficializzato in India una nuova serie di TV intelligenti, denominate iFFalcon K61.

La serie di smart TV iFFalcom K61 di TCL si estende a 3 diagonali, rispettivamente, da 40 (26.999 rupie, o 299 euro), 50 (30.499 rupie, o 388 euro), e 55 pollici (36.499 rupie, 405 euro), tutte associate a pannelli 4K (3840 × 2160 pixel) con retroilluminazione DLED (direct LED) e tecnologia micro dimming che, mediante il ricorso a 1.296 zone di illuminazione, analizzando fotogramma per fotogramma le immagini in ingresso, le ottimizza come colore, chiarezza, dettagli e contrasto, assicurando un degno supporto hardware alla qualità secondo lo standard HDR10. Sempre in tema di punti in comune, le nuove smart tv iFFalcon / TCL assicurano un output sonoro di 24W, suddiviso tra i due speaker stereo da 12W cadauno, ottimizzati per il Dolby Audio e il DTS.

Di base, tutti i modelli di smart tv iFFalcom K61 annoverano il valore di 60 Hz come refresh rate: la variante da 40 pollici, tuttavia, arriva a 280 nits di luminosità, mentre qualcosa in più, ovvero 290 nits, si ottiene nei modelli con polliciaggio maggiore, da 50 e 55”. Anche in tema di porte, emergono delle differenze, con il modello più piccolo che si accontenta di una porta USB e di due HDMI, mentre i modelli più grandi, pur conservando la comune dotazione di un jack da 3.5 mm per le cuffie, possono vantare una USB e una HDMI in più, debitamente nascoste sul retro.

Le funzionalità smart, che permettono l’accesso alle oltre 5.000 app del Play Store, con già preinstallate YouTube, Netflix e Prime Video, sono garantite, lato software, da Android TV a base Pie 9.0 e, lato hardware, da un processore Amlogic a 4 core (1.1 GHz), che – in tandem con la GPU Mali 470 – cura anche l’upscaling in 4K dei contenuti in altra risoluzione, coadiuvato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage.

Da segnalare, infine, con le smart TV iFFalcon K61, dotate di Bluetooth e Wi-Fi a 2.4 GHz, la presenza di un telecomando con supporto ai comandi vocali verso Assistant che, oltre a gestire l’interfaccia e i contenuti, può essere usato (feature “AI x IoT”) anche per azionare (es. alzare la temperatura del riscaldamento, accendere le luci) gli elettrodomestici compatibili con Google Home.