TCL: pronti per l’Italia due auricolari true wireless e un paio di cuffie Bluetooth

Nei giorni scorsi, il gruppo cinese TCL ha confermato lo sbarco anche in Italia di diverse novità, tra cui il suo primo smartphone con brand proprietario, proposto da metà Novembre a 329 euro (con un interessante servizio d’assistenza), diverse smart tv (es. della serie X10 Mini LED TV, da Novembre nel taglio da 65”), una suggestiva soundbar, e ben tre inedite soluzioni per l’ascolto musicale in mobilità (auricolari e cuffie).

Il primo articolo wearable per l’ascolto musicale, e la gestione delle telefonate, corrisponde agli auricolari SOCL500TWS, presentati come di tipo earbuds e, quindi, in grado di adattarsi all’intera parte interna dell’orecchio, risultando – al fine – più comodi da indossare dei rivali che attenzionano solo il canale uditivo.

Dotati di una leggera impermeabilità, IPX4, e ovviamente di connettività Bluetooth, sono rivolti a un pubblico giovanile, in ragione del loro look sgargiante, che li vedrà esordire nelle colorazioni Ocean Blue, Phantom Black, Sunrise Orange e Sunrise Purple: l’autonomia, fattore nevralgico in questo genere di prodotti, è stimata in 6.5 ore, con 19 di ascolto extra ottenibili grazie alla custodia di ricarica abbinata.

Più seriosi, gli auricolari earbuds ACTV500TWS si presentano in nero su rame o bianco su rame, e risultano adatti anche agli sportivi, vista la maggior impermeabilità riconosciuta dalla certificazione IPX7 e la presenza di cuscinetti realizzati in schiuma “Comply”: la custodia è facilmente trasportabile, grazie al gancetto laterale (es. per appenderla agli jeans o allo zaino), oltre che maneggevole, in ragione della zigrinatura ai propri lati e, disponendo di una batteria maggiorata, riesce ad offrire agli auricolari true wireless in oggetto un’autonomia extra di 26.5 ore di playing musicale (per un totale di 33 ore).

Tra i prodotti annunciati per il mercato italiano da TCL non sono mancate le cuffie, con l’arrivo – a 69.99 euro – del modello MTRO200NC. Quest’ultimo presenta la classica struttura (di plastica) ad archetto, con le estremità dei padiglioni ripiegabili verso l’interno, per una più agevole trasportabilità nello zaino, e dispone di una tecnologia di cancellazione attiva del rumore (alias “ANC”) che, però, impatta sull’autonomia. Facendone a meno, infatti, con una singola ricarica, è possibile usare le MTRO200NC per 20 ore filate che, in caso contrario, scendono a 17 con, però, un’ora extra ottenibile grazie a 15 minuti di ricarica rapida.