TCL: presto in Europa con la smart TV a miniLED della serie X10

Nel corso dell’ultima edizione di IFA 2019, la cinese TCL ha portato in quel di Berlino non poche TV smart basate su Android: oltre a queste, però, il colosso cinese ha presentato anche l’innovativa serie X10, praticamente gemella di quella nord americana X8 (dalla quale diverge solo per qualche taratura della temperatura colore o dell’illuminazione), prevista per i consumatori europei nel solo taglio da 65 pollici.

La TCL X10 sarà la prima televisione con display LCD (soggetto a 100 Hz di refresh rate) a potersi fregiare di un sistema di retroilluminazione via miniLED: questi ultimi, dei sottilissimi diodi autoemittenti, previsti in gran numero (più di 15 mila), consentono la creazione di un local dimming suddiviso in 768 zone differenti.

La conseguenza pratica di una tale tecnologia, messa in campo per la TV TCL X10, è quella di avere bianchi molto chiari, stante una luminosità massima di 1.500 nits, e dei colori alquanto vividi, come testimoniato dal 100% ottenuto sulla scala cromatica DCI-P3: il tutto, tradotto in immagini ben contrastate, con dettagli sempre evidenti (nonostante in fiera siano apparsi dei fenomeni di “blooming” con le sorgenti luminose che un po’ sfiorivano sugli sfondi neri), ha reso possibile il supporto allo standard HDR10+ ed al Dolby Vision, per un’esperienza da sala cinematografica.

L’azienda, inoltre, ha confermato l’introduzione di un sistema di dissipazione del calore che, particolarmente funzionale, sarebbe in grado di mantenere l’apparecchio fresco anche dopo il trascorrimento di diverse ore dall’accensione.

La smart TV TCL X10, con retroilluminazione a miniLED, attenzionerà anche l’audio, grazie all’adozione di una soundbar (compresa nel prezzo, di 2.500 euro) sviluppata dalla giapponese Onkyo, con setting di canali secondo lo schema 2.2: l’arrivo del prodotto sul mercato continentale è previsto, secondo i piani aziendali, per “i mesi finali dell’anno”, Novembre o Dicembre, in tempo per gli acquisti natalizi, mentre – entro l’anno venturo – è previsto l’esordio di un modello LCD con miniLED ma con risoluzione addirittura 8K.