TCL annuncia nuovi prodotti 2022 per la casa intelligente

All’interno del suo panel di annunci relativi ai prodotti previsti per l’intero arco del 2022, il brand cinese TCL, dopo le novità in fatto di smart TV LCD e soundbar, ha svelato anche cosa serba in merito alle sue proposte per la domotica, tra nuovi aspirapolveri robot, purificatori d’aria, climatizzatori e lavatrici smart, all’insegna di un ecosistema IoT sempre più completo, con prodotti multi-categoria controllabili via app TCL Home, ma anche compatibili con i concierge vocali Assistant e Alexa che, secondo l’azienda, nei prossimi 5 anni, dovrebbero rappresentare “il 30% delle vendite di TCL in Europa“.

Forte dell’ottimo riscontro ottenuto al CES 2022 col modello Sweeva 6500, premiato con un Innovation Award, TCL ha presentato i nuovi robot aspirapolvere Sweeva 3000M e 3500M. Questi ultimi hanno un sistema aspirante che va sino a 2.700 Pa (Pascal) di potenza settabile secondo 4 differenti livelli, che mette all’opera le due spazzole laterali e quella centrale a rullo, riuscendo anche a pulire i tappeti visto che, in grado di arrampicarsi sino a 20 mm, attivano la modalità Auto Carpet Boost ogni qualvolta si accorgono di passare da un pavimento duro a un morbido tappeto. Ancora in tema di pulizia, il filtro che si interpone prima del serbatoio per lo sporco, da 500 ml, riesce a catturare particelle superiori a 0.3 micron di dimensione, ed è lavabile: se ancora non bastasse, i due robot dispongono di un sistema di luce ultravioletta che sterilizza i pavimenti.

Su questi ultimi, via mop, e grazie al serbatoio per l’acqua (300 ml), è possibile distribuire automaticamente in modo uniforme il liquido per non lasciare chiazze o aloni, sebbene sia anche possibile regolarne l’erogazione via app. Il giroscopio, quale sistema di navigazione, permette di coprire l’intero ambiente domestico, con i giusti sensori che eviteranno gli ostacoli, ma anche che colpiscano i muri o che cadano dalle scale. Adatti per pulire aree sino a 200 metri quadrati, operando a carica completa per 180 minuti, i robot aspirapolvere Sweeva 3000M e 3500M si differenziano perché il modello 3500M ha una stazione che non solo lo ricarica, ma ne vuota automaticamente il serbatoio per lo sporco dopo ogni pulizia, depositando il tutto nei suoi 4 litri di capienza.

Passando ai purificatori d’aria, TCL ha alzato il sipario sui nuovi (anche nel design) modelli Breeva Pro Series 700 (indicato per spazi fino a 84 metri quadrati) e 400 (consigliato per ambienti da 42 metri quadrati). Capaci di operare anche nelle ore notturne, grazie a una discreta modalità ad hoc che spegne i display per non abbagliare e riduce la rumorosità a 26 decibel (meno di un sussurro), i due dispositivi impiegano filtri HEPA H13 per le microparticelle e si avvalgono del brevettato sistema di filtraggio pentafase breevaShield che fa affidamento sull’uso combinato di raggi ultravioletti e ionizzazione, col risultato di rimuovere agenti inquinanti, muffe, pollici, allergeni, il 99.97% dei comuni batteri e virus influenzali e, grazie ai sensori per i composti organici volatili (VOC) e laser per la polvere, anche gli odori degli animali domestici o il fumo della cucina o di chi stia consumando magari un sigaro. Sempre controllabili di persona via Alexa e Assistant, via TCL Home app per smartphone possono essere gestiti da remoto, sì da programmare, come per gli aspirapolveri, un ciclo di pulizia (in questo caso dell’aria), offrendo parimenti indicazioni su quando sia necessario cambiare i filtri e permettendo di consultare uno storico sulla qualità dell’aria.

Dopo i primi modelli portati sul Vecchio Continente lo scorso anno, TCL torna a proporre in Europa i suoi climatizzatori, attraverso il modello portatile FreshIN. Il dispositivo in questione ha una tenda mobile per direzionare il flusso d’aria a 360° in qualsiasi angolo dell’ambiente in cui opera, con un motore in grado di gestire ogni ora 60 metri cubi di aria fresca che, per una questione di salubrità, viene passata, prima dell’emissione, attraverso quattro filtri (preliminare, ionizzante, Hepa, ad alta densità). Da notare, inoltre che tale climatizzatore, disponibile in versione da 9 o 12K di BTU (British Thermal Unit) a seconda delle dimensioni dello spazio da rinfrescare o riscaldare, ha una funzione anti sbalzi di temperatura che scalda o rinfresca l’aria a seconda del livello richiesto.

Infine, TCL ha sfoderato anche la nuova lavatrice hi-tech della Serie P2. Tale prodotto opta per un motore dual inverter che, minimizzando le vibrazioni, riduce i consumi energetici, il logoramento della lavatrice e ne incrementa la silenziosità. Con la funzione Auto Weight, la lavatrice P2 tien conto del carico da lavare, per stabilire la durata del ciclo e la quantità d’acqua da usare, mentre la funzione di dosaggio automatico si occupa di stabilire da sé quanto detersivo o acqua vadano usati per ogni ciclo, al termine del quale la lavatrice è in grado di pulire automaticamente la guarnizione e, via violenti getti d’acqua, anche i residui di schiuma e detersivo. Attenti all’ambiente, ed ai consumi energetici, gli utenti potranno avvalersi della funzione Quick Wash, per un ciclo completo di lavaggio entro 15 minuti, o del programma Air Refresh, che elimina gli odori e rivitaliza i capi senza usare acqua o detersivo, con microgetti di vapore.