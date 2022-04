TCL annuncia le nuove soundbar del 2022 per tutti i gusti ed esigenze

Dopo aver annunciato diverse novità televisive per il 2022, il noto marchio cinese TCL ha fatto luce su un nuovo trittico di soundbar, in precedenza solo accennate, sempre destinate ad accompagnare nel nuovo anno gli amanti dell’home cinema, almeno sino alle sorprese che sicuramente si manifesteranno a IFA 2022 in quel di Settembre.

La prima soundbar a esser stata annunciata è il modello premium C935U. Nello specifico, si tratta di un esemplare lungo 1.04 metri ideale per accompagnare i 65” delle serie di smart TV QLED C735 e C635: di base, garantisce una potenza di 660W grazie a un sistema a 5.1.2 canali che si avvale anche di un subwoofer wireless. Internamente, ospita 3 driver rivolti verso l’alto, per i due canali in altezza, col terzo che serve anche per migliorare le performance vocali del canale centrale: pur già predisposta per supportare le tracce in Dolby Atmos e DTS:X, la soundbar in questione è in grado di garantire (tecnologia RAY DANZ) un soundstage ancora più ampio grazie a due altoparlanti leggermente angolati verso il retro, in modo da sparare le onde sonore verso deflettori curvi, col risultato che il suono viene “rimbalzato” molto più in lontananza di quanto non sia in realtà la soundbar. In tema di connettività e porte, la soundbar TCL C935U vanta il Bluetooth, ha un ingresso digitale ottico, due porte pass-through, e una HDMI 2.0 con eARC.

Di livello intermedio, a 3.1 canali, ma sempre con subwoofer wireless, e con comunque ragguardevoli 350W di potenza, è la soundbar TCL P733W. Quest’ultima, ideale per le tv dai 43” in su in quanto larga 91 centimetri, implementa una porta USB per la lettura di alcuni formati di file, un jack da 3.5 mm quale ingresso analogico, una HDMI 1.4 con CEC (per controllarla col telecomando della TV) / ARC e un ingresso digitale ottico.

Pur mancando del supporto al DTS:X, è comunque in grado di simulare il surround 3D, grazie alle elaborazioni DTS Virtual:X e, oltre a ciò, non si fa mancare la capacità di ottimizzare il suono a seconda del contenuto (AI-IN) e una funzione per esaltare i bassi (Bass Boost). La funzione Multi-Connection permette, connessi due dispositivi in simultanea, un rapido switch dall’uno all’altro, mentre la connettività Bluetooth 5.2 con Sound Sync gestisce il collegamento con una smart TV TCL di cui veicola il suono in wireless a bassa latenza.

Chiude la rassegna degli annunci, con i suoi 200 W di potenza il fanalino di coda, ovvero la soundbar TCL S522W. Quest’ultima, nei suoi 81 cm di estensione, cela un sistema audio a 2.1 canali che sfrutta un subwoofer wireless per le basse frequenze: si connette alla TV tramite l’ingresso analogico e digitale ottico via jack audio da 3.5 mm, in alternativa all’HDMI con ARC e al Bluetooth 5.1, mettendo a disposizione dell’utente sia un equalizzatore che specifici preset per notiziari, film e musica.