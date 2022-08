Svelate da Lenovo le future workstation ThinkPad con cuore AMD

Ascolta questo articolo

Nello stesso evento in cui ha annunciato la messa in campo del suo nuovo all-in-ine, il brand cinese Lenovo ha svelato anche due nuove workstation portable, rivolte principalmente a chi, nell’universo dei processori, alla metà Intel preferisce la controparte AMD, comunque con ottime prestazioni anche per creativi e professionisti dell’immagine.

Il modello ThinkPad P15v in AMD Edition (quindi da non confondersi con l’omonimo Intel, attualmente prezzato a partire da 1.490,02 dollari) ha un display LCD da 15” risoluto in FullHD o in UltraHD: nel secondo caso, vi sono diversi benefici in più, come la certificazione DisplayHDR 400, 600 nits di picco come luminosità, un color gamut Adobe RGB coperto al 100%, e la calibrazione del colore X-Rite.

In termini di processori, il notebook più grande della coppia, quindi ancora il ThinkPad P15v si avvale dei chip AMD Ryzen 7, Ryzen 5, o Ryzen Pro 6000 della serie H: in sede grafica, nei casi in cui si debbano affrontare carichi di lavoro più impegnativi, si può integrare anche una GPU dedicata, come nel caso della Nvidia RTX A2000. A denotare un quadro tecnico tipico d’un prodotto capace di operare a tutto tondo, concorrono anche un massimo di 4 TB di archiviazione SSD e una RAM con un picco di 64 GB.

Purtroppo, sul conto dell’iterazione ThinkPad P14s Gen 3 (attualmente a partire da 1.362,42 dollari per quel che concerne la già commercializzata versione Intel) non è stata ancora fornita una parimenti dettagliata scheda tecnica. Lo schermo dovrebbe essere un 14” risoluto in FullHD+ o UltraHD+, sempre con rapporto panoramico a 16:10: analogamente al fratello maggiore, sarà forse possibile ottenere il 100% di copertura sulla scala colore DCI-P3 e la calibrazione cromatica X-Rite.

Accreditato dal costruttore di forti analogie col recente modello ThinkPad P16s, il nuovo ThinkPad P14s Gen 3 monterà il processore AMD Ryzen Pro 6000 serie U, probabilmente senza l’apporto d’una eGPU, ma comunque in grado di coprire routine impegnative, posto che nella serie Ryzen 6000 son solitamente “in servizio” le schede grafiche integrate AMD Radeon 660M / 680M.