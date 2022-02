MWC 2022: Lenovo presenta nuovi notebook per produttività, gaming, studio, un tablet e accessori

Come promesso, Lenovo ha fatto la sua comparsata al MWC 2022 di Barcellona, portando anche dei notebook, divisi in diverse categorie, adatti al lavoro, al gaming e all’uso in mobilità ove scendono in campo tanta autonomia e la nuova piattaforma elaborativa Snapdragon 8cx 3a gen.

I Lenovo IdeaPad Gaming 3 e IdeaPad Gaming 3i sono gaming laptop (Maggio, da 999 euro per 15.6” del 3/3i, Giugno, da 1.099 euro per 16” del 3/3i) con molti punti in comune: rispetto alla passata generazione il design è quasi immutato, anche se presentano diverse colorazioni e qualche ottimizzazione per la dissipazione termica. I due notebook permettono di spaziare tra display IPS da 15.6 (FullHD o QHD con 165 Hz di refresh rate, 100% sRGB, 300/350 nits) e 16 pollici (500 nits, 165 Hz, 100% sRGB); nel primo caso il portatile vanta 21.8 mm di spessore e 2.4 kg di peso mentre, nel secondo, lo spessore scende a 20.9 mm ma il peso sale a 2.5 kg. Tornando al multimedia, l’audio conta su due speaker ottimizzati da Nahimic.

Le scelte elaborative sono diverse. IdeaPad Gaming 3 si affida al processore Ryzen 7 6800H abbinato alla GPU integrata RDNA2, ma migliorabile nel caso si opti per quella dedicata, una GeForce RTX 305. Diversamente, il modello IdeaPad Gaming 3i passa a Intel, con un Core i7-12700H di 12a generazione, con GPU dedicata Iris Xe, o dedicata (a scelta tra una Intel ARC e una GeForce RTX 3060). La RAM (DDR4) arriva sino a 32 GB, e lo storage SSD (NVMe) a 1 TB.

Non mancano le connettività, col Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi 6, e tante porte, con un array comune di HDMI 2.1, USB 3.2 di 1a e 2a gen, RJ45 per la LAN e, nel modello Intel, Thunderbolt 4: la batteria supporta sempre la carica veloce, ma varia a seconda della diagonale, col modello da 15.6” che può montarne da 45 o 60WHr e quello da 16” che arriva a 71WHr.

Per i professionisti, Lenovo ha altro in serbo. Il notebook ThinkPad X13s, in predicato d’aver anticipato una soluzione simile di Microsoft per i Surface, è il primo, animato da Windows 11 Pro, a basarsi sul nuovissimo processore Snapdragon 8cx Gen 3, con la conseguenza d’essere molto leggero (circa 1,06 kg, mezzo kg meno dell’Apple MacBook Air 2020), e sottile (circa 1.34 cm) con un display da 13 pollici, un’autonomia misurata in 28 ore di video playing ininterrotte, e la connettività 5G.

ThinkPad X1 Extreme Gen 5, elegante nel suo classico design a conchiglia, arriva a basarsi sui processori Intel di 12a gen anche i9, con l’opzione vPro, “pescati” nella serie H e abbinati a schede grafiche dedicate GeForce RTX: lato memorie, la RAM DDR5 può essere settata sino a 64 GB, laddove lo storage, via dual SSD, può toccare quota 8 TB. I modelli ThinkPad T16, ThinkPad T14s Gen 3, T14 Gen 3, oltre a miglioramenti prestazionali dovuti al salto di hardware, risultano accomunati, lato multimedia, dall’uso delle tecnologia audio Dolby (D. Audio e D.Voice) e dall’aspect ratio a 16:10 per i display mentre, tra le connettività, brilla il recentissimo WiFi 6E con la terza banda ancora poco usata dei 6 GHz. Attenti a produttività, sicurezza e multi-tasking, i ThinkBook 14s Yoga Gen 2 e ThinkBook 13s Gen 4 i conservano le proprie peculiarità con schermi immersivi viste le strette cornici e chassis in alluminio, ma nella sostanza condividono i progressi dei “cugini” ThinkPad in fatto elaborativo.

Agli utenti che necessitano di workstation mobili in grado di sostenere le routine lavorative con Revit, AutoCAD, SolidWorks, torneranno utili i laptop ThinkPad P16s e ThinkPad P14s Gen 3, che fanno il salto di qualità abbinando i processori Intel Alder Lake con la GPU Nvidia T550: volendo, in tutti questi casi si può ampliare l’area di lavoro sfruttando il monitor portatile (stante anche il suo peso di appena 600 grammi) con connessione in Type-C ThinkVision M14d, che mette a disposizione 14 pollici in 16:10 risoluti in 2240×1440 pixel con un’elevata (100%) copertura sullo spazio colore sRGB. Animati da Windows 11, e con il beneficio di processori Intel, scendono in campo anche i versatili IdeaPad Flex 5i e IdeaPad Flex 5, laptop convertibili con pannelli da 14/16 pollici, e il detachable, cioè con tastiera staccabile, IdeaPad Duet 5i da 12”. Per gli studenti, e quindi col beneficio di ChromeOS di Google, arrivano le declinazioni ChromeBook, partendo dal piccolo IdeaPad Duet 3 Chromebook da 11”, arrivando al grande 2-in-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook da 15”, passando per l’intermedio, visti i 14”, IdeaPad Flex 5i Chromebook.

Dai notebook convertibili ai tablet, il salto non è tanto lungo. Al MWC 2022 Lenovo ha portato (con disponibilità a Giugno, da 190 dollari), animandolo con Android 12, il rinnovato Lenovo M10 Plus (467 grammi, nei colori Storm Grey e Frost Blue) con LCD IPS da 10.61 pollici in 2K (vs i 10.3” in FullHD precedenti), con 400 nits. Sul corpo metallico bi-colore spiccano anche 4 speaker con Dolby Atmos mentre, oltre a due fotocamere da 8 megapixel (una per facciata, con lo sblocco facciale sul davanti) mentre, all’interno, con /64/128 GB di storage e 3/4 GB di RAM, brilla il processore octacore MediaTek G80 che, nei mercati ove sarà prevista la variante LTE, sarà sostituito da un Snapdragon 680. Corredato di GPS, Type-C, minijack da 3.5 mm, BT 5.0 e Wi-Fi ac, il tablet ha una batteria da 7.700 mAh caricabile rapidamente a 20W.

Dulcis in fundo, gli accessori. Qui Lenovo ha svelato l’ecologico (visto l’uso di plastica riciclata) Legion M600s Qi Wireless (Luglio, 99.99 euro), un mouse con 6 tasti programmabili, retroilluminazione via LED RGB, micro-switch ottici, sensore da 19.000 DPI, e ottimizzazioni per la carica (completa in 2 ore, rapida con 7 ore guadagnate in 10 min).