Lenovo Xiaoxin Pro: ufficiale il computer all-in-one con Intel di 12a gen

Particolarmente in vena di annunci interessanti negli ultimi tempi, il brand cinese Lenovo, dopo il varo del tablet camaleontico Y700 Ultimate Edition, ha svelato, con tanto di landing page in cinese (item.lenovo.com.cn/product/1022164.html) per il mercato interno, il computer all-in-one (a partire da 6299 yuan, o 915 euro), con attenzione a gamers e creativi, Lenovo Xiaoxin Pro.

Il nuovo all-in-one Lenovo Xiaoxin Pro ha un profilo sottile, con un telaio in alluminio e base di appoggio in acciaio inossidabile: lo schermo integrato, opzionabile secondo le diagonali da 23.8 e 27 pollici, risoluto a 1440p in QHD, vanta una copertura del color gamut sRGB al 100% e un refresh rate pari a 100 Hz. Secondo quanto spiegato dal costruttore, prediligendo la versione da 27 pollici, si può beneficiare della scheda grafica dedicata Intel Arc A370M, della linea Arc Alchemist, con 8 unità di ray tracing, 4 GB di memoria GDDR6 a 64 bit, 1550 MHz di clock grafico, e TDP tra 35 e 50 W.

La sezione audio del nuovo all-in-one Lenovo Xiaoxin Pro, invece, prevede due altoparlanti da 5 watt cadauno, calibrati da JBL, che godono tanto dell’amplificazione smart (Smart AMP) quanto della stereofonicità del Dolby Audio.

All’interno, ai timoni di comando, in sede di configurazione, l’utente potrà preferire il processore i7-12700H, con 14 core e 20 threads, da 3.50 a 4.70 Ghz di clock, provvisto di una iGPU Iris Xe da 1.40 GHz: volendo, non mancherà un’opzione di livello inferiore, trainata dal processore Core i5-12500H, a 12 core e 16 threads, da 3.30 a 4.50 GHz di clock, con Iris Xe da 1.30 GHz. La RAM (DDR5-4800), mediante due banchi da 8, può arrivare a 16 GB, mentre lo storage SSD (PCIe Gen 4.0 NVMe) può spingersi a 1 TB.

Trattandosi di un computer compatto adatto anche ai creators (+ 900% in FFMPEG a 8K H265 e + 70% in Davinci Resolve a 4K H.264 / 4K H.265), l’all-in-one Lenovo Xiaoxin Pro prevede il sistema di smaltimento termico 3X Power+Mesh, con heatpipe in rame e dissipatori di calore interfacciati direttamente con CPU+GPU, e due ventole, all’insegna di una rumorosità pari a 22 decibel a pieno carico e di un volume d’aria movimentato pari a 34 piedi cubiti per minuto (CFM).

In tema di interfacce di I/O, l’all-in-one Lenovo Xiaoxin Pro, ad esempio, integra un jack audio da 3.5 mm, una HDMI 2.0 (sin a 1440p 60Hz), l’ingresso per l’alimentazione, la RJ45 per il Gigabit Ethernet, una USB Type-C con power delivery a 60W, una USB 3.2 Gen 1 Type-A, una USB 2.0 Type-A, e un poker di USB 3.2 (una Type-C, due Type-A, una delle quali di 2a gen).