Stuffcool, Detel, Ambrane: ufficiali gli smart speaker originali e low cost

Assieme a quello degli auricolari e delle cuffie Bluetooth, l’altro grande settore che traina il segmento dell’ascolto musicale portable è senza dubbio quello degli smart speaker senza fili, nel cui novero di recente si sono aggiunte le ultime proposte di Detel, Ambrane, e Stuffcool.

Del terzetto, la proposta più economica (circa 26 euro, o 2.099 rupie) è senz’altro quella di Stuffcool che, nei suoi 8 anni di vita, si è affermata in India come fornitore di accessori mobili (es. il powebank wireless WB110) di qualità, come l’attuale speaker colorato (nero, bianco, verde, rosso, arancione) Theo Portable, equipaggiato con una batteria da 1.200 mAh, atta ad offrire 6 ore di ascolto musicale, e con un microfono per gestire le telefonate in vivavoce. L’utente potrà scegliere, nella fattispecie, fra 5 diverse fonti (es. Aux, USB, microSD, Radio FM) tra cui la più interessante è il Bluetooth 5.0. Tale connettività, infatti, supporta l’associazione a due fonti, tra cui switchare rapidamente e, mediante il True Wireless Stereo, o TWS, permette di utilizzare un device gemello per garantire un sound stereofonico, al driver da 40 mm, contrassegnato da 3 Ohm di impedenza.

L’indiana Detel, parte della holding SG Corporate Mobility, dopo aver annunciato a dicembre un poker di feature phone economici, ha marchiato anche il mese di Gennaio con un gadget economico, questa volta rappresentato dallo smart speaker Detel Amaze, disponibile (a 30 euro, o 2.399 rupie) nelle nuance rosso o nero. Quest’ultimo, di forma ellittica e collocazione orizzontale, stante i due piedini di appoggio, esibisce i comandi in alto e, frontalmente, gli altoparlanti, accreditati di un’emissione complessiva da 10 W grazie ai driver attrezzati per un ampio range di frequenze (60-18 KHz): onde accrescere la potenza sonora, beneficia (al pari di Stuffcool) della feature in ragione della quale, associato a un device gemello, dedica a ciascuno dei due un canale (destro o sinistro) del flusso audio, traendo quest’ultimo dallo smartphone, via Bluetooth 5.0, da periferiche connesse via USB o AUX, dalle schedine di memoria microSD, o dalla Radio FM wireless.

In quanto provvisto anche di un microfono, il Detel Amaze può inoltre fungere da registratore hi-tech, oltre che da hub per operare le telefonate in vivavoce, tenendo le mani libere. In termini autonomia, infine, la batteria, da 2.400 mAh, è accreditata di un lungo stand-by, più realisticamente tradotto in 8 ore di riproduzione continuativa.

Ad un prezzo solo leggermente più alto (pressappoco 50 euro, o 3.999 rupie), la rivale interna di Detel, Ambrane, specializzata in accessori per smartphone, dopo il già noto 5W BT47, ha proposto il curioso ed impermeabile (IPX7) smart speaker Fireboom, in forma di borraccia nera protetta da una struttura siliconica, rimossa la quale il dispositivo di scinde in due perfette metà, ognuna fornita d’un altoparlante da 10 W, per un’emissione sonora stereofonica (TWS), di tipo immersivo (a 360°), pari a 20 W complessivi. Dotato di un Bluetooth 5.0 per la connessione alla fonte audio, il Fireboom di Ambrane fa conto su una batteria da 3.000 mAh, in grado di garantire sulla carta 8 ore di funzionamento ininterrotto.