Stuffcool WB110: il powerbank da 10.000 mAh con carica wireless e cablata

Nonostante sempre più produttori di smartphone implementino delle tecnologie di ricarica ultrarapida, perché l’utente non rimanga a secco d’energia nel mentre si è a lungo in giro, la soluzione migliore resta ancora quella di dotarsi di un buon power bank, come nel caso del modello appena ufficializzato dall’indiana Stuffcool, leader nell’accessoristica mobile.

Stuffcool WB110, questo il nome del powerbank, è un accumulatore dalla classica forma oblunga, con un laccetto che ne consente l’aggancio praticamente ovunque, anche allo zaino da escursionismo: al suo interno, è in grado di stoccare 10000 mAh (37 Wh) d’energia, evidenziandone la carica residua mediate un pratico sistema visuale a LED, e facendo ricorso – in fase di rabbocco energetico (a 3A) – al cavo Type-C/Type-A, da 15 centimetri, incluso nella confezione di vendita.

Tecnicamente dotato di certificazione Qi, lo Stuffcool WB110 è in grado di caricare 3 device in contemporanea. Di questi, uno può essere ripristinato in modalità wireless, secondo i voltaggi da 5 a 10 W, passando per 7.5 ma, necessitando di una ricarica rapida, si può fare affidamento – per la ricarica cablata – anche a due porte USB. Quella di tipo A, in quanto compatibile col Quick Charge 3.0, è in grado di ricaricare a 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,55 A mentre la Type-C, con supporto al PowerDelivery 18W, supporta la carica a 5 V / 3 A, 9 V / 2 A e 12 V / 1,5 A.

Grazie a dei meccanismi di protezione smart, il powerbank Stuffcool WB110 è capace di interrompere la ricarica dei dispositivi (che può avvenire anche durante quella dell’accumulatore stesso) nell’eventualità che vengano ravvisati episodi di sovracorrente o sovratensione.

Per l’acquisto dell’accessorio WB110, ovvero del nuovo powerbank di Stuffcool, si confidare sulla divisione indiana di Amazon, sull’e-commerce Flipkart, o sullo store ufficiale del brand, facendo riferimento ad un prezzo consigliato di 3.999 rupie (circa 50 euro), promozionalmente scalate a 3.799 (pressappoco 48 euro).