D1 Guru, Champ, Star e Max: da Detel i feature phone low cost completi

Nonostante i trend telefonici spingano verso dispositivi sempre più avanzati (es. gli ultimi medio-gamma Vivo con tanto di 5G e multicamere posteriori), esistono ancora mercati o target per i quali a essere più indicati sono i normali telefoni, magari arricchiti con qualche feature moderna.

La giovane azienda indiana Detel, proprio con l’obiettivo di presidiare l’ampio mercato interno, conquistandone un’ampia fetta (400 milioni di clienti), ha appena incluso nel suo bouquet di prodotti di elettronica un quartetto di feature phone iper-economici, della serie D1, in veste di Guru (625 rupie, o circa 8 euro), Champ (649 rupie, 8.21 euro), Star (799 rupie, o 10 euro) e Max (999 rupie, o 12 euro).

I quattro feature phone in oggetto condividono diverse specifiche, partendo dalle connettività (Dual SIM con dual stand-by) per arrivare al multimedia (con una fotocamera, un player per musica e video, una Radio FM wireless): oltre a ciò i D1 Guru, D1 Champ, D1 Star e D1 Max, beneficiati di una blacklist telefonica contro i disturbatori, e di un motorino per la vibrazione, risultano adatti all’uso outdoor grazie al tasto SOS, alla torcia, e a una modalità per il risparmio energetico.

Quest’ultima agisce sinergia con la batteria, da 1.000 mAh su 3 dei quattro modelli Detel (D1 Guru/Star/Champ), tranne che nel D1 Max che, come da nome, rilancia con una capienza energetica maggiorata, pari a 1.500 mAh: il risultato si sostanzia in autonomie rese differenti dalla presenza di display dalle diverse diagonali, con i D1 Guru e Champ che optano per un LCD da 1.8 pollici, laddove il D1 Max sale sino a 2.8 pollici, ed il D1 Star si ferma a 2.4.

In termini di funzionalità smart, sono solo i modelli D1 Star e Max a beneficiare di un dialer Bluetooth, grazie al quale è possibile gestire la musica, le telefonate, e gli SMS del proprio smartphone di riferimento contribuendo ad ampliarne l’autonomia. Tuttavia, in dote a tutti i modelli, è installata l’app Ztalk che permette di chattare con smartphone Android/iOS, sia in conversazioni individuali che di gruppo, condividendo biglietti da visita, immagini, emoticons, messaggi vocali e di testo.