Stealth 700 Gen 2 Max: Turle Beach svela le prossime cuffie da gaming premium

Ormai messe in campo da poco più di un mese le Stealth 600, è già tempo di ulteriori novità per la californiana Turtle Beach che, nel proprio listino, ha inserito – quale novità – le nuove cuffie da gaming Stealth 700 Gen 2 Max.

Le nuove cuffie da gaming Stealth 700 Gen 2 Max di Turtle Beach sono strutturate con un archetto metallico rinforzato e dispongono di padiglioni resi comodi dai cuscinetti nell’adattivo materiale del memory foam che, grazie all’impiego del gel Aerofit, evitano l’accumularsi del calore, assicurando un comfort prolungato, anche in favore di chi porta gli occhiali vista la presenza della specifica del supporto ProSpecs. durante i lunghi utilizzi.

Proprio in tema di usabilità prolungata interviene l’autonomia, stimata in 40 ore di operatività, con facoltà di recuperarne altre 8 dopo appena 15 minuti di ricarica rapida. I due padiglion delle cuffie Stealth 700 Gen 2 Max ospitano driver Nanoclear da 50 mm: a costituire un vantaggio competitivo durante le partite è, però, la funzione Superhuman Hearing, che permette di sentire anche i suoni più tenuti assicurando – secondo l’azienda – il 20% di sopravvivenza in più e un miglior rapporto (+40%) morti uccisioni.

Le cuffie Stealth 700 Gen 2 Max, in più, supportano il surround spaziale 3D e godono di controlli fisici separati per l’audio delle chat, es. su Discord, e per quello del gioco: un’ulteriore forma di praticità è rivestita dal microfono retrattile non a caso, in quanto – una volta rientrato – di fatto si disattiva.

Redatte nelle colorazioni Black e Cobalt Blue, le nuove cuffie da gaming Stealth 700 Gen 2 Max di Turtle Beach si connettono alla sorgente in wireless, sfruttando il Bluetooth 5.1 o un apposito dongle USB e, in tal modo, risultano compatibili non solo per i dispositivi mobili Android o iOS, ma anche per i PC e le consolle, tra cui la Nintendo Switch, le Playstation 4/5 e le Xbox Series X|S (con certificazione Microsoft e menzione in tal senso nella guida “Best Gaming Headsets 2022”).

Nel caso si fosse interessati ad acquistarle, le cuffie Stealth 700 Gen 2 Max, dopo i pre-ordini partiti oggi, saranno acquistabili (anche su Amazon Italia) il prossimo mese, precisamente l’8 Maggio, al prezzo di 199.99 euro.