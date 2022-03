Da Turtle Beach le nuove cuffie da gaming della serie Stealth 600

Da sempre attiva nel ramo dell’accessoristica da gaming, la californiana Turtle Beach ha tenuto fede alla sua vocazione annunciando una nuova coppia di cuffie da gaming che, inserite nella serie Stealth 600, rispondono ai nomi di Stealth 600 Gen 2 MAX (in pre-ordine a 139.99 euro, ma in vendita dal 3 Aprile) e Stealth 600 Gen 2 USB (stesse tempistiche, 99.99 euro).

Le Stealth 600 Gen 2 MAX, nei colori Black, Midnight Red o Arctic Camo, hanno padiglioni resi comodi dai cuscinetti ProSpecs, compatibili con l’uso degli occhiali, con quello di sinistra che monta un microfono flip-to-mute di 2a gen. Le due unità custodiscono driver da 50 mm in grado di erogare un audio potente, ma è solo quello di sinistra che ospita all’esterno due quadranti e due pulsanti. I primi permettono di regolare l’audio del gioco e della chat in-game, oltre che di variare il volume, mentre i secondi si occupano rispettivamente del power on-off, e dello switch tra i profili audio, compresi il “Superhuman Hearing” (che assicura un dimostrato vantaggio competitivo, allungando del 20% la vita del player e incrementando del 40% il rapporto morti-uccisioni, visto che viene esaltato l’ascolto dei suoni tenui, captare i quali è di vitale importanza negli sparatutto) e il suono surround spaziale 3D.

Grazie alla presenza di un dongle USB (Type-A, mentre le Arctis 1 Wireless di SteelSeries usavano un Type-C) è possibile connettersi a varie piattaforme, tra cui PC, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch, Xbox One, S, X, indipendentemente dal sistema in uso, stante la presenza di un interruttore che abilita o meno la trasmissione a bassa latenza a 2.4 GHz. Le batterie interne promettono, a detta del costruttore, sino a 48 ore di autonomia, prima della ricarica via Type-C.

Uguali al modello che vanno a sostituire, ma anche al Max di cui sopra, le cuffie Stealth 600 Gen 2 USB, nei colori Black o White, hanno sempre i cuscinetti ProSpecs, i driver da 50 mm, il microfono flip-to-mute rinnovato, l’audio 3D spaziale, la possibilità di regolare diversamente l’audio del gioco da quello della chat, i medesimi controlli per le impostazioni a sinistra, confermando pure il dongle USB proprietario per la connessione a bassa latenza a 2.4 GHz. Quel che Black o White, però, è la compatibilità con le Xbox: l’autonomia, inoltre, scema a 24 ore.