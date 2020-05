Sony WF-SP800N: ufficiali gli auricolari true wireless per lo sport con ANC

Secondo l’ultimo rapporto relativo al quarto quadrimestre del 2019, citato da PhoneArena, la nipponica Sony si è piazzata fuori dal podio, al quinto posto, nella classifica dei ricavi totali del settore earable wireless e, per volumi di spedizioni, appena al 10° posto.

Per migliorare la situazione, andando a insidiare meglio il dominio incontrastato di Apple, dal quartier generale di Tokyo è arrivata la presentazione online di un nuovo paio di auricolari true wireless, gli sportivissimi WF-SP800N, posti ad affiancare i WF-XB700 (da poco disponibili anche in Italia, a 150 euro), nel fronteggiare gli AirPods Pro e i Beats Powerbeats Pro di Cupertino.

I nuovi auricolari WF-SP800N (nero, bianco, e blu, in pre-ordine su Amazon USA a 199.99 dollari con disponibilità effettiva dal 31 Maggio) si prestano ad un impiego in contesti sportivi, grazie all’impermeabilità IP55, che li rende immuni al sudore e agli schizzi d’acqua (tanto da poter essere lavati dopo ogni allenamento), mentre il design dell’archetto, con curvatura tridimensionale e “ammortizzazione morbida“, assicurano una comoda calzata durante gli impieghi prolungati.

A migliorare l’esperienza dell’ascolto concorre la presenza, all’interno dei Sony WF-SP800N, dello stesso modulo Bluetooth dei premium WF-1000XM3, con conseguente connessione stabile e parchi consumi energetici: in più, è garantito il supporto alla tecnologia 360 Reality Audio, che permette di localizzare nello spazio l’origine del suoni, quello alla cancellazione attiva del rumore / ANC, con Ambient Sound per selezionare quali suoni ambientali lasciar passare, e non manca l’EXTRA BASS, un sistema atto a esaltare i bassi (magari per ottenere il giusto boost durante gli allenamenti ritmici).

Tra le funzioni prettamente smart degli auricolari true wireless Sony WF-SP800N, spicca il controllo della musica mediante la parete touch dell’unità di destra, ed il supporto agli assistenti vocali Alexa e Assistant: di base, l’autonomia è di 9 ore (anche grazie allo stand-by smart quando le unità vengono tolte dalle orecchie), che salgono a 18 grazie alla custodia di ricarica (con 1 ora extra guadagnata dopo 10 minuti di fast charging) ma, spegnendo l’ANC, si arriva – rispettivamente – a 13 e 26 ore.