Sony presenta la nuova e immersiva soundbar HT-A3000 con satelliti opzionali

Trascorsa ormai una settimana dal lancio del controller DualSense Edge per PS5, e in attesa del varo del futuro camera phone, il marchio giapponese Sony ha confermato l’arrivo, in Europa, dall’Ottobre 2022, della già nota soundbar HT-A5000 e dell’inedita e ora esordiente soundbar HT-A3000.

Quest’ultima, grazie ai profili smussati del design omnidirezionale, è accreditata del poter erogare il suono in qualsiasi direzione, mentre l’elegante texture la rende adatta anche ai soggiorni più pretenziosi in fatto di stile. Tecnicamente, la soundbar HT-A3000 è un sistema a 3.1 canali (centrale per i dialoghi con due subwoofer integrati per i bassi), purtroppo privo di driver up-firing che, però, riesce a simulare un surround virtuale (con annesso supporto agli standard DTS:X / Dolby Atmos) combinando le tecnologie S-Force Pro Front Surround e Virtual Surround Engine.

Collegando due speaker wireless opzionali, i SA-RS5 o SA-RS35, è possibile godere della tecnologia 360 Spatial Sound Mapping: quest’ultima utilizza i microfoni ottimizzati dalla funzione Sound Field Optimization per calcolare la distanza e la posizione dei satelliti posteriori menzionati e della soundbar stessa, per ottimizzare di conseguenza le onde sonore emesse da questo terzetto, e dar l’impressione di trovarsi in un ampio campo sonoro nel quale i suoni provengano da qualsiasi distanza e direzione. Un’altro beneficio piuttosto smart portato alla e dalla soundbar HT-A3000 di Sony è il supporto alla tecnologia DSEE Extreme che, applicando particolari algoritmi alla sorgente, ricostruisce i dettagli persi dal segnale compresso, portandolo quasi al livello del segnale originale registrato.

A proposito di sorgenti, è possibile collegarle in wireless, tramite il Wi-Fi o il Bluetooth 5.0, o a contatto mediante S-CENTER OUT (per le TV Bravia compatibili), USB, ingresso ottico, e HDMI (con eArc ma senza HDMI Pass-Through). In tandem con una smart TV Bravia XR, la soundbar HT-A3000 può innestare la funzione Acoustic Center Sync (soundbar e TV funzionano come canale centrale dell’home theatre) con la conseguenza che, in ragione di una perfetta sincronia tra azione e suono, i dialoghi sembrano provenire proprio dal punto dello schermo in cui si trovano i personaggi.

In tema di funzionalità smart, la soundbar HT-A3000 supporta i servizi di music streaming che gestiscono il 360 Reality Audio (la sensazione di trovarsi a un concerto o in uno studio di registrazione), come Tidal, nugs.net e Amazon Music HD e, via AirPlay 2, Spotify Connect, e Chromecast (integrato), Spotify e i principali streaming del settore audio. Infine, sono supportati Alexa e Google Assistant: collegando via Google Home la soundbar in questione a un gruppo di speaker è possibile ovviare alla “riproduzione audio in tutta la casa“.