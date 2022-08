Gamescon 2022: Sony svela il controller "pro" DualSense Edge per PS5

Ascolta questo articolo

Lasciandosi alle spalle un’estate non del tutto positiva, basti pensare alla class action trapelata a Luglio in merito ad alcuni crash improvvisi che hanno afflitto la PlayStation 5, la nipponica Sony, presente come Asus al Gamescon 2022 di Colonia, ha colto l’occasione per annunciare, per ora senza dettagli su prezzo e data di lancio (riservati ai prossimi mesi), il nuovo controller Sony DualSense Edge.

Il nuovo controller Sony DualSense Edge si è guadagnato sul campo i galloni del “pro” attraverso una revisione tecnica, estetica, che non ha lasciato intonse neanche la meccanica, le specifiche ergonomiche e le funzionalità, alcune delle quali, invero, sono comunque state conservate (trigger adattivi, controlli del movimento, microfono integrato, etc) rispetto al controller Dual Sense standard. Partendo dalle novità estetiche, il nuovo accessorio di Sony prevede soprattutto, oltre alla diversa colorazione (ora scura) per touchpad, croce direzionale a sinistra e i 4 pulsantini a destra che, dal basso, sporgano i grilletti non implementati sul vecchio modello e che, onde scongiurare che per un inciampo si stacchi il cavo, il connettore del cavo intrecciato Type-C si blocchi nel controller.

Più sul versante sostanziale, il fasto FN, usabile pure per regolare il volume della chat, permette di non interrompere il gioco per accedere alle impostazioni del gaming, potendo altresì creare al volo un profilo personalizzato nel caso si sia trovato l’assetto ideale per un gioco, richiamandolo al volo quando ci si cimenta nello stesso.

Sempre tra le possibilità del nuovo controller Sony DualSense Edge, figura la possibilità di intervenire sulla corsa dei grilletti, riducendola per accelerare la risposta in caso di combattutissimi sparatutto in prima persona, senza dimenticare la possibilità di regolare le zone morte (la corsa compiuta, anche, dagli stick analogici prima di inviare l’input verso il gioco) e la sensibilità degli stick analogici, o la facoltà di disattivare e customizzare alcuni particolari pulsanti.

Tornando sul tema degli stick analogici, il costruttore ha sottolineato che i relativi moduli siano sostituibili con alternative che verranno messe in vendita a parte, in modo da allungare il ciclo di vita del prodotto visto che, nell’eventualità di malfunzionamenti, sarà la singola parte in questione a venir cambiata. Le due “legioni” di pulsanti posteriori, personalizzabili per assumere le funzioni di qualsivoglia pulsante di input, hanno stick cap sostituibili di varie tipologie (alto o basso profilo, standard). Da sottolineare, infine, che la custodia, utile anche per la ricarica (via cavo USB) del Sony Dual Sense Edge, è in grado di ospitare tanto il controller quanto gli accennati componenti intercambiabili.