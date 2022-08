Asus a valganga al Gamescon 2022 con motherboard, monitor, mouse, auricolari e tanto Wi-Fi

Ascolta questo articolo

Tra gli oltre 500 espositori che, dal 24 al 28 Agosto, esibiranno i loro prodotti al Gamescon 2022, la fiera internazionale del gaming di Colonia, non mancherà di certo la taiwanese Asus che, assieme a diverse schede madri con annessi alimentatori (debitamente riportati nel comunicato stampa del brand), presenterà vari prodotti ad hoc, tra monitor, mouse, sistemi mesh, router, e auricolari.

All’interno della serie Swift, arriva innanzitutto display Rog Swift OLED PG42UQ / PG48UQ, da 42 o 48 pollici, risoluto n 4K, con 0.1 ms come tempo di risposta GtG, 138 Hz overcloccati di refresh rate, e ottima attenzione al colore (color gamut DCI-P3 al 98%, variazione di colore Delta E inferiore a 2). Provvisto di un trattamento anti-riflesso, con regolazione automatica della luminosità, questo monitor, innestabile anche su un treppiede, conserva una bassa la temperatura d’esercizio grazie a un apposito dissipatore di calore, e non si fa mancare diverse porte (es. hub USB, DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 e 2.0).

Non manca, poi, il display Rog Swift PG27UQR, certificato Display HDR 600: si tratta di un pannello Fast IPS (1 ms come tempo di risposta) in 4K con copertura (95%) dello spazio colore DCI-P3, grande reattività (160 Hz refresh rate), supporto al Nvidia G-Sync e varie porte (jack 3.5 mm per cuffie o auricolari, due Display Port 1.4 anche qui con DSC, due HDMI 2.1, e l’hub con USB).

Concludendo con i monitor, arrivano i Rog Strix XG32UQ / XG32AQ, certificati Display HDR 600. Ambedue hanno 32 pollici di diagonale, con un refresh rate che nel primo caso arriva fino a 160 e nel secondo sino a 175 Hz, e una copertura del c.gamut P3 al 96 nel primo (che via HDMI 2.1 se connesso alle consolle next gen supporta immagini 4K@120 Hz) e al 95% nel secondo esemplare.

Un’altra importante tranche di prodotti proposta da Asus all’anteprime del Gamescon 2022 si è sostanziata nei prodotti per allestire una performante rete Wi-Fi, tra cui quello che è stato vagheggiato come il primo sistema mesh a 3 bande dedicato al gaming, il Rog Rapture GT6 (con griglie di ventilazione in tandem con i dissipatori interni, illuminazione Aura RGB, max 10 stream, Wi-Fi max 10.000 Mbps, 9 antenne con tecnologia RangeBoost Plus per coprire sino a 540 metri quadrati e “smart antenna” per veicolare il segnale nella precisa direzione d’arrivo dei device destinatari connessi ) e, provvisto di connettività Wi-Fi 6E a quattro bande, il router GT-AXE16000 (sempre con RangeBoost, con processore quadcore da 2 GHz a 64 bit, nuovo chipset Broadcom, 4 porte LAN da 1Gbps, 2 porte LAN da 10Gbps, 1 WAN da 2,5Gbps con bilanciamento del carico e link aggregation).

Tra i mouse senza fili, l’opening del Gamescon 2022 di Asus ha visto esibire i modelli senza fili Rog Keris Wireless AimPoint (75 grammi, in bero o bianco, con varie superfici antiscivolo, sensore ottico Rog AimPoint da 650 ips di velocità, 36.000 dpi, 1.000 Hz max di polling rate, connettibile in Bluetooth, via cavo, e via dongle da 2.5 GHz con in questo caso un’autonomia di 119 ore), e Rog Gladius III Wireless AimPoi (in bianco Moonlight, con illuminazione RGB, sempre con sensore AimPoint, pesante 79 grammi, ancora da 36.000 dpi e con 1.000 Hz di picco come polling rate, però con switch sostituibili optando per microinterruttori ottici a 5 pin o meccanici a 3 pin, collegabile via cavo Rog Paracord, in BT, o via RF da 2.5 GHz con 119 ore di autonomia in questo caso).

L’impressionante cascata di annunci in quota Asus al Gamescon 2022 si è poi conclusa con gli auricolari Rog Gladius III Wireless AimPoint e Rog Cetra True Wireless Pro.

Gli impermeabili (IPX4) Rog Cetra True Wireless Pro assicurano un audio Hi-Fi a bassa latenza (precisamente campionato a 24 bit e 96 kHz) grazie al Quad DAC ESS 9280: per l’ascolto mettono a disposizione la tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound e una modalità gaming a bassa (45 ms) latenza (nel caso non ci si colleghi in Type-C ma usando il Bluetooth) nell’avviare un gioco sui top gamma RoG Phone 6. Sul versante in uscita, gioca a favore il microfono con cancellazione AI del rumore. Grazie alla custodia, che si può caricare pure in Wireless Qi, tali auricolari arrivano a un massimo di 28 ore di autonomia.

Al contrario del modello di cui sopra, con plug-in per il cavo, il paio di auricolari impermeabili (IPX4) Rog Cetra True Wireless (anche in MoonLight White), sempre con stanghetta (per i controlli quick touch) è del tutto senza fili (e a bassa latenza) con, all’interno delle due unità, i driver Asus Essence da 10 mm, beneficiati da una tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore (ANC). Secondo il costruttore. possono arrivare a 27 ore di funzionamento grazie alla custodia, caricabile anche secondo lo standard senza fili “wireless Qi”.