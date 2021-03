Sony Digital Paper DPT-CP1 Version 2: ufficiale il nuovo block notes digitale

A ben tre anni di distanza dall’ultimo modello, la nipponica Sony ha aggiornato, per ora partendo dal mercato interno giapponese, il suo block notes digitale Digital Paper DPT-CP1 che, nella sua seconda edizione, migliora in velocità elaborativa, capienza per la memorizzazione, interfacce I/O, e visualizzazione.

Il nuovo DPT-CP1 Version 2 della linea Digital Paper di Sony vanta un display da 10.3 pollici (stessa dimensione del rivale reMarkable 2), che, dalla tecnologia E-Ink Carta 1250 ricava una più rapida capacità di voltare pagina, mentre il ricorso al sovra-strato Kaleido 2.5 permette di visualizzare 4.096 colori: la risoluzione, pari a 1404 x 1872 pixel, presenta una densità per pixel di 227 PPI quando si visualizza in bianco e nero, che scende a 100 PPI quando si opta per i colori.

La possibilità di leggere anche di sera, o di ottenere una buona visibilità anche all’aperto, deriva invece da un sistema di retro-illuminazione frontale, basato sull’attivazione di 27 LED bianchi. Assieme al layer a colori, il display del DPT-CP1 Version 2 di Sony integra anche un nuovo digitalizzatore Wacom che, rispetto a quello montato in precedenza, in grado di gestire solo una stilo con carica USB, garantisce la compatibilità con la quasi totalità delle stilo capacitive Wacom presenti in commercio.

Sotto l’area dedita alla visualizzazione, opera un processore con otto core (1.8 GHz) ARM Cortex-A53, con lo storage dimensionato a 32 GB, utile per ospitare ebook, fumetti, ma anche audiobook e podcast, da ascoltare in cuffia grazie al Bluetooth 5.0. La ricarica della batteria è affidata all’introduzione di una più moderna porta microUSB Type-C.

Per il sistema operativo, il Digital Paper DPT-CP1 Version 2 di Sony ricorre a una versione personalizzata di Android 9, integrativa di un browser (a base WebKit) per esplorare internet, di un programma di sicurezza, di uno per prendere appunti e disegnare: secondo quanto riferisce Liliputing, non sembrerebbe possibile, almeno per ora, installare manualmente gli apk delle app Android, sebbene un qualche tipo di hacking potrebbe renderlo fattibile in futuro.