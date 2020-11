Sony Bravia A8H OLED TV: ufficiale in 4K, con 120 Hz e Android TV

Annunciato (da parte della divisione Sony Music Entertainment) un importante accordo con TikTok i cui creativi potranno usarne i brani e le clip audio nelle loro realizzazioni, Sony ha presentato, in India, una delle sue sempre più numerose iniziative hardware premium, rappresentata dall’arrivo in commercio della Sony Bravia A8H OLED TV.

La nuova smart TV di Sony (279.990 rupie, circa 3.188 euro) si presenta con cornici praticamente invisibili su 3 dei 4 lati, con un bordo appena percettibile in basso, ove spiccano anche i due piedini di appoggio a V rovesciata: dal punto di vista visivo, quello montato è un pannello OLED risoluto in 4K UHD (ovvero a 3.840 x 2.160 pixel), inizialmente solo da 65 pollici (il 55” che arriverà più avanti), con il supporto all’HDR e al Dolby Vision, accreditato di un refresh rate massimo pari a 120 Hz. Purtroppo, non sarà possibile sfruttare la massima risoluzione con la massima frequenza d’aggiornamento delle immagini, stanti le possibilità di mettere in campo solo il FullHD a 120 HZ, o il 4K a 60 Hz standard.

In tema di audio, ottimizzato per il Dolby Atmos, nella Sony Bravia A8H OLED TV, grazie alla tecnologia “Acoustic Surface Audio” supportata da 4 driver per un totale di 30W, è l’intera superficie dello schermo a fungere da altoparlante, mentre l’integrazione del sistema “S-Force Front Surround Sound” consente, avvalendosi di soli 2 subwoofer, di erogare un ampio palcoscenico sonoro, molto immersivo, come un sistema (virtuale, quindi) a 5 canali con. In più, fanno la loro comparsa la funzionalità “Voice Zoom“, che renderà sempre perfettamente intelligibili i dialoghi e le voci, senza la necessità che si debba alzare il livello del volume, ed un sistema di calibrazione automatica del suono, che terrà conto – dopo un paio di test via impulsi sonori – degli elementi presenti nella stanza.

Sul retro, la Sony Bravia A8H OLED TV, attrezzata per il Wi-Fi e il Bluetooth 4.2, annovera svariate I/O, tra cui il jack da 3.5 mm, quattro HDMI (HDCP 2.3, eARC, commutazione automatica alla modalità di gioco), un ingresso video composito, tre USB, un’uscita audio digitale, e una porta RJ45 per l’Ethernet Lan.

“Motorizzata” dall’image processor X1 Ultimate, la Sony Bravia A8H OLED TV supporta la tecnologia Triluminos per il miglioramento delle immagini, riducendo la sfocatura (blur) nelle immagini soggette a rapidi movimenti grazie alla soluzione nota come “X-Motion Clarity“. La presenza di 16 GB di storage consente all’utente, attingendo allo store di Android TV, di aggiungere altre applicazione di video on demand ai pre-installati servizi di Netflix, Hotstar, Disney +, Prime Video, e YouTube: non manca, infine, il supporto a Google Assistant, Chromecast, e ad AirPlay 2.